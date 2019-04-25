شكرا لقرائتكم خبر عن بذور شهيرة تساعد فى الحفاظ على البشرة وتعالج حب الشباب.. اعرفيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون أمريكيون أن بذور الجنكة الطبية الصينية القديمة تستطيع قتل البكتيريا التي تسبب حب الشباب وأمراض الجلد الأخرى، ومع ذلك ، يحذر العلماء أيضًا من أننا يجب ألا نتسرع في الاستفادة من هذه البذور.

ووفقاً للموقع الطبى الأمريكى "MedicalNewsToday"، أوضح الباحثون أن شجرة الجنكه بيلوبا هي نباتات دائمة الخضرة وأحفورية حية (نبات قديمة من آلاف السنين) ووجدت أصلاً في بلدان شرق آسيا ، بما في ذلك أجزاء من الصين واليابان والكورياتين، والآن ، يزرعه الناس أيضا في أجزاء من أوروبا وأمريكا الشمالية لأغراض الزينة.



بذور الجنكة

ويسرد الطب الشعبي الاستخدامات المختلفة لمستخلصات أجزاء مختلفة من شجرة الجنكة ، بما في ذلك طرد الديدان المعوية ، وعلاج التهاب المفاصل ، وتلطيف الغشاء المخاطي.

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ومع ذلك ، على الرغم من أن الدراسات التجريبية قد أشارت إلى أن الجنكة قد تساعد في علاج العديد من الحالات ، من الاكتئاب إلى مرض الزهايمر إلى مرض السكري ، إلا أن فعاليته وسلامته الفعلية لا تزال قابلة للنقاش.

الآن ، وجدت الأبحاث التي أجريت في جامعة إيموري في أتلانتا بولاية جورجيا أن مستخلص بذور الجنكة له خصائص مضادة للجراثيم، وبشكل أكثر تحديداً ، يمكنه محاربة ثلاثة أنواع من البكتيريا التي تسبب حب الشباب أو الصدفية أو التهاب الجلد أو الأكزيما.

وأضاف الباحثون انه يمكن استخدام البذور عن طريق وضعها في عجينة ، مخلوطة بنبيذ الأرز أو زيت بذور اللفت ، ثم تُفرك على الأجزاء المصابة من الجلد.