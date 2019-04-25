أنواع القُبُلات بين الزوجين التي تعبّر عن كثير من المشاعر

هناك لغة تواصل مهمة جدا بين الأزواج والتي تعبّر عن كثير من المشاعر التي بداخلهم. هذه هي القبلة! ومثلها مثل الأحضان، فإن أنواع القبلات عديدة ولكل منها معنى خاص يفهمه الأزواج بينهما البعض. فهيا بنا نتعرف على الأنواع المختلفة من القبلات بين الأزواج والمعاني المخبأة وراء كل منها.

القبلة على الخد:

هذه القبلة البريئة قد تحدث بين أي شخصين ولا يشترط أن يكونا زوجين، أو حتى رجل وامرأة. فهذه القبلة نقوم بها كثيرا إلى درجة عدم الشعور بمعناها الحقيقي عندما تحدث بين رجل وامرأة يحبان بعضهما. القبلة على الخد هي ببساطة وكأنكما تقولان لبعضكما، أنا أحبك وأقدّر وجودك في حياتي.

القبلة على الجبين:

هذه القبلة قد تكون من أكثر القبلات المفضلة للمرأة على الإطلاق! فعندما يقبل الرجل جبين زوجته، فهو بهذا يقول لها "أنت ملكة حياتي". فهل هناك امرأة لا تحب أن يقول لها زوجها مثل هذا الكلام؟

القبلة على اليد:

هذه أيضا من القبلات المفضلة للنساء، حين يشعرها الرجل بأنه يقدرها ويضعها في مكانة مميزة بالنسبة له. هذا هو المعنى وراء القبلة على اليد وفي بعض الأحيان تقوم بها النساء كذلك لأزواجهن كنوع من التقدير والاحترام أيضا.

القبلة على باطن الكف:

يعد باطن الكف من مناطق الإثارة لدى النساء، لذا عندما يقوم رجل بتقبيل باطن يد زوجته، فهي بمثابة التقبيل على الفم أو إظهار رغبته في أن تحتويه عاطفيا وجسديا.

القبلة على العين:

تقبيل العين هي قبلة خاصة بين الأزواج اللذين تربطهما علاقة عميقة ومشاعر مودة وحب كبير. فهي لها تأثير كبير في النفس من مشاعر حب وحنان تجاه الطرف الآخر.

قبلة الأنف:

هذا النوع من القبلات، هو فيه بعض المرح واللعب، فهي قبلة ذات لمسة من خفة الدم والهدف منها هو رسم الابتسامة على شفاه الحبيب.

قبلة الرقبة:

هذه القبلة مثيرة للغاية، لأنها تكون على واحدة من أكثر المناطق حساسية في الجسم. لذا تقبيل الرقبة يكون دائما علامة لأنكما ستقضيان وقتا حميما وتستخدم بكثرة في التمهيد للعلاقة الزوجية.

تلامس الشفتين:

القبلة الخفيفة، أو تلك التي تعتمد فقط على تلامس الشفتين لفترة صغيرة هي قبلة هادئة جدا ولكنها تعبر عن مشاعر حب عميقة بين الأزواج. فهي بها الاحترام والثقة المتبادلة وأيضا في بعض الأحيان تكون مصدرا لاستعادة الطاقة المفقودة داخل الشخص من خلال التواصل مع الطرف الآخر وكأنه يعيد شحنك.

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القبلة الفرنسية:

القبلة الفرنسية هي قبلة يملأها الشغف، فهي وكأن الزوجين يفتحان مشاعرهما بالكامل للآخر دون تحفظات وتنم كل حركة يقومان بها أثناء القبلة عن تواصلهما الشديد وارتباطهما ببعض.

القبلة الطويلة:

القبلة الطويلة من القبلات التي بها مشاعر فياضة ورغبة في الحفاظ على التواصل والتلامس لأطول فترة ممكنة، فهي تحدث بين الأزواج العاشقين لبعضهم بدرجة يفضلان استمرار القبلة لأطول فترة ممكنة عن التوقف لالتقاط الأنفاس.

قبلة مع حضن:

هذه القبلة تعبر عن الاشتياق الشديد. فعندما لا يرى الأزواج بعضهما لفترة، يحتاجان إلى الحضن جدا وأيضا يبحثان عن التواصل الأعمق عن طريق القبلات. فيجمعان الاثنين معا وكأنهما يريدان ألا يفترقان مرة ثانية أبدا.

قبلة على القلب:

عندما يقبل أحد الزوجين مكان قلب الآخر، فهذا معناه أنه يقول له/لها "أنا أعشق قلبك وروحك". فإن تقبيل القلب هو اعتراف صريح بالحب وبأن هذا القلب عزيز جدا وله كل التقدير والاحترام والحب.

القبلة السريعة:

عندما يعتاد الزوجين على بعضهما، يميل أغلبهم إلى تفضيل القبلة السريعة في إلقاء التحية أو عند السلام بشكل عام. تقول القبلة السريعة أنكما زوجان سعيدان معا وتحبان بعضكما ومن معانيها أيضا أنه تجمعكما صلة خاصة وتقارب في الروح.

قبلة بالحلوى أو المشروبات المختلفة:

هذه درجة عالية جدا من التواصل بين الأزواج، حين يرغبان أن يتشاركا كل شيء حتى فيما يتناولانه. فيقوم أحد الأطراف بنقل الحلوى أو المشروبات من فمه إلى فم شريك حياته أثناء التقبيل، مثلما تطعم العصافير صغارها.

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