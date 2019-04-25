٢٥ حقيقة لا تعرفينها عن الجنس للاستمتاع بصحة جنسية أفضل

صحيح أن كلمة "جنس" تعتبر من الكلمات التى يتم التعامل معها بحساسية فى البلاد العربية، ولكن هناك العديد من المعلومات والحقائق التى يجب أن تعرفيها للاستمتاع بصحة جنسية أفضل وأكثر سعادة مع زوجك.

إليك هنا ٢٥ حقيقة ومقولة مثيرة قد لا تعرفينها عن الجنس.

١- الرجل الأثقل وزنا يستمر فى العلاقة الحميمة لمدة أطول.

٢- العلاقة الحميمة تعالج ألام الرأس والصداع النصفي.

٣- هل تعلمين أن الحيوان المنوي يحتوى على بروتينات لها تأثير مضاد للتجاعيد وهى نفس البروتينات الموجودة بالكريمات المرطبة؟

٤- يعتبر الإنسان والدولفين المخلوقات الوحيدة التى تقوم بالعلاقة الحميمة من أجل المتعة.

٥- تزداد جاذبية الشخص عندما تنبعث منه رائحة طيبة والعكس صحيح.

٦- يشعر بعض الأشخاص بالإثارة الجنسية عندما يتناولون طعاما لذيذا تماما وكأنهم يمارسون العلاقة الحميمة.

٧- أثبتت الدراسات أن واحدة من كل ثلاث سيدات تواجه صعوبة فى الوصول لهزة الجماع عند القيام بالعلاقة الحميمة.

٨- وجدت بعض الدراسات العلمية أن العلاقة الحميمة الجيدة تؤثر على جزء محدد في مخ الإنسان وهو المسئول عن الشعور بالحب أي أن هناك بالتاكيد علاقة بين الحب والجنس.

٩- وفقا لدراسة حديثة عن أهمية ممارسة الجنس، الأشخاص الذين يمارسون الجنس مرة أو مرتين خلال الأسبوع الواحد يتمتعون بجهاز مناعي أقوى.

١٠- أيضا عن أهمية ممارسة الجنس، الاشخاص الذين يمارسون العلاقة الحميمة ثلاث مرات فى الأسبوع الواحد يبدون أكثر شبابا وأصغر سنا عن العمر الطبيعي بنحو أربع إلى سبع سنوات.

١١- هل تعلمين أن الجسم يقوم بحرق نحو ٢٠٠ سعر حراري خلال ٣٠ دقيقة من ممارسة العلاقة الحميمة؟

١٢- المرأة العزباء تنجذب إلى الرجال المتزوجين أكثر من الرجال الذين لم يتزوجوا بعد.

١٣- الرجال يجدون صوت المرأة أكثر عذوبة وجاذبية خلال أيام الدورة الشهرية.

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١٤- واحدة من أكبر المشاكل التي تواجه المتزوجون حديثا هو قلق كل طرف بشكل زائد من إرضاء الأخر جنسيا، ويكون هذا القلق أكبر من أي مشكلات أخرى متعلقة بالعلاقة الزوجية.

١٥- ممارسة الرياضة لمدة ٢٠ دقيقة قبل العلاقة الحميمة يساعد على تحسين استجابتك الجنسية.

١٦- ارتداء أحذية الكعب العالي بمقاس ٢ بوصة يساعد على تقوية عضلات الحوض ومن ثم سهولة بلوغ هزة الجماع.

١٧- عندما تستلقين على زوجك وأنت عارية بحيث تتلامس بشرتك ببشرته، يزداد إفراز الجسم لهرمون الأوكسيتوسين الذي يجعلكم تشعران بالقرب والدفء ويساعد على زيادة مستوى الرغبة الجنسية عند كل من الرجل والمرأة على حد سواء.

١٨- رائحة عرق الرجل تثير المرأة! بمجرد أن يعود زوجك من الجيم ويأخذ حمام سريع، فهذا وقت مثالي لممارسة العلاقة الحميمة بالنسبة للمرأة

١٩- النساء أكثر حساسة للمس من الرجل بمعدل ١٠ مرات.

٢٠- عندما تبلغ المرأة هزة الجماع، يصبح الجزء بالمخ المرتبط بالشعور بالخوف والقلق خامدا ويكاد يتوقف عن العمل.

٢١- ٨٢ ٪ من الأشخاص الذين يصلون لمرحلة الإشباع الجنسي، يصرحون أيضا أنهم ينالون قدر أكبر من الاحترام من قبل الشريك خلال ممارسة العلاقة الحميمة وهو ما يثير التساؤل، هل للاحترام علاقة بالشعور بالشبع؟

٢٢- تدليك الزوج قبل ممارسة العلاقة الحميمة، تزيد من رغبة كل منكما الجنسية على حد سواء.

٢٣- محاولة الاسترخاء والهدوء خلال العلاقة الحميمة يزيد من النشوة ويسهل من عملية الوصول لهزة الجماع.

٢٤- يقولون أن الرجل يفكر فى الجنس كل سبع ثوان وأن المرأة تحلم بالجنس بقدر ما يحلم الرجل.

٢٥- هل تعلمين أنك كلما زاد إعجابك بأحد كلما كان من الصعب أن تكذبين عليه.

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