

مقادير

- مزيج كيك الشوكولاتة الداكن الجاهز : علبة (تترك المكونات جافة دون إعداد)

- البيض : 2 حبة

- الزيت : تلت كوب

- الزبدة : 10 ملاعق كبيرة (طرية، للفروستنغ)

- السكر البني : ثلثان الكوب (للفروستنغ)

- الفانيليا : ملعقة صغيرة (للفروستنغ)

- كريمة : مغلف (للفروستنغ)

- حليب : 4 ملاعق كبيرة (للفروستنغ)

- دقيق : نصف كوب (للفروستنغ)

- سكر البودرة : 3 اكواب (للفروستنغ)

- الشوكولاتة : ثلثان الكوب (رقائق، للفروستنغ)

طريقة تحضير كوكيز الأوريو المذهل

1. لصنع الكوكيز: يخلط مزيج الكيك ويكور إلى كرات صغيرة. تسطح بلطف. تخبز على درجة 350 فهرنهايت لمدة 8-10 دقائق. ولكن دون الاكثار من الخبز! من الأفضل أن تكون طرية بعض الشيء. تترك لتبرد تماما.

2. للفروستنغ: تخفق الكريمة في وعاء كبير. تتم إضافة السكر البني والفانيليا والدريم ويب وتخفق أيضاً. تتم إضافة الحليب والدقيق والسكر البودرة والخلط حتى تصبح ناعمة. (إذا كنت بحاجة إلى إضافة القليل من الحليب لتخفيفه لا تترددي في القيام بذلك. لكن يفضل أن يكون الفروستنغ سميك). وتضاف رقائق الشوكولاته.

3. خطوة اختيارية: يغطى بورق نايلون ويوضع في الثلاجة لمدة 15 دقيقة لتتمازج المحتويات بشكل جيد.

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4. يغطى النصف السفلي من الكوكيز بالفروستنغ ويوضع فوقها حبة كوكيز أخرى. يكرر حتى الانتهاء من الكمية.

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