طريقة تحضير الكاسترد بالبسكويت



مقادير

- كاسترد : 3 ملاعق كبيرة (مسحوق)

- بسكويت : علبة (بسكويت الشاي)

- سكر : 3 ملاعق كبيرة

- حليب : كوبان ونصف

- كريمة الخفق : كوب

- الفانيليا : نصف ملعقة صغيرة

- الزبدة : ربع كوب

طريقة تحضير

1. يوضع البسكويت في وعاء صغير وعميق، ويفتت جيداً، ليصبح ناعماً. وتوضع الزبدة في قدر عميق على نار متوسطة الحرارة، وتترك لتذوب جيداً.

2. يتم إضافة البسكويت المفتّت إليها، وتحريكه مع الزبدة جيداً مدّة لا تتجاوز الثلاثة دقائق، للتجانس بشكل تام.

3. رفع القدر عن النار، ووضع القليل من الخليط الناتج في قاع أكواب التقديم، وتوزيعه جيداً.

4. يوضع مسحوق الكاسترد، والفانيلا، والسكر في قدر متوسط، ويوضع على نار هادئة، ويترك مدّة قصيرةً.

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5. يتم إضافة الحليب بشكل تدريجي إلى الخليط السابق. يترك الخليط على نار متوسطة، ليغلي ويتماسك، مع الاستمرار في التحريك بين الفترة والأخرى.

6. يرفع القدر عن النار، ويوضع خليط الكاسترد فوق طبقة البسكويت. وتترك الأكواب جانباً مدّةً لا تقلّ عن نصف ساعة تقريباً، حتّى يبرد الكاسترد، ويتم إدخالها الثلاجة وتركها مدّة ساعتين، حتّى يجمد جيداً، ثم يزين بالكريمة المخفوقة.

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