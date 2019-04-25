طريقة تحضير الدجاج المقلي مع صلصة الجبن

القاهرة - لايف ستايل

مقادير الدجاج المقلي مع صلصة الجبن

- للتتبيلة : بابريكا : ملعقة صغيرة

زعتر مجفف : نصف ملعقة صغيرة

عصير الليمون : 2 ملعقة كبيرة (حامض)

الثوم : فصّان (مهروس)

ملح : ملعقة صغيرة

فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة

زبادي : كوب

الكاتشاب : 4 ملاعق كبيرة - لتغطية الدجاج : دقيق : كوب - للقلي : Advertisements الزيت : غزير - لصلصة الجبن : جبن الشيدر : كوب (مبشور)

حليب : نصف كوب

الزعتر : رشّة

فلفل أسود : رشّة - الدجاج : 6 قطع (دبابيس أو صدور مخليَّة من العظم ومُقطَّعة إلى مكعبات)

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