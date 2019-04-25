طريقة تحضير كوكيز بالفستق الحلبي وماء الورد

القاهرة - لايف ستايل

مقادير

- طحين : ثلاث أرباع الكوب (منخل)

- سكر البودرة : 5 ملاعق كبيرة

- ملح : ربع ملعقة صغيرة

- الزبدة : ثلث كوب (باردة / مقطعة مكعبات)

- صفار البيض : 1 حبة

- فستق حلبي : 3 ملاعق كبيرة (مفروم ناعم)

- ماء الورد : 2 ملعقة صغيرة طريقة تحضير 1. اخلطي الطحين مع السكر البودرة في وعاء. 2. أضيفي الزبدة المقطعة وافركي المزيج بأصابع اليد حتى يصبح كالفتات. 3. أضيفي صفار البيض وماء الورد واخلطي حتى تتشكل عجينة طرية ولينة. 4. أضيفي الفستق الحلبي واخلطي حتى تتجانس المكونات. 5. جمعي العجين على شكل كرة وغطيها بورق البلاستيك واتركيها لمدة ساعتين في الثلاجة قبل البدء بالعمل. Advertisements 6. مدي العجين على سطح مرشوش طحين لسماكة متوسطة وقطعيها دوائر أو الشكل المفضل بواسطة القطاعات. 7. سخني الفرن على حرارة 165 درجة. 8. بطني صينية الفرن بورق الزبدة وضعي الكوكيز فيها وأدخليها للفرن لمدة 15 دقيقة حتى تصبح ذهبية. 9. قدميها دافئة أو باردة حسب الرغبة. قد يهمك ايضاً: طريقة إعداد وتحضير كيكة الفراولة بكريمة الزبدة والفراولة طريقة إعداد وتحضير الستيك مع الزبدة الفرنسية

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