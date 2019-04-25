طريقة تحضير دجاج مقلي من المطبخ الإسباني



مقادير

- الدجاج : 2 صدر (أو أربع أفخاذ / مخلي من العظام، ومُقطَّع)

- ملح : حسب الرغبة

- فلفل أسود : حسب الرغبة

- زيت الزيتون : 2 ملعقة كبيرة

- الفليفلة الحمراء : 1 حبة (متوسطة الحجم / مخليَّة من البذور ومُقطَّعة إلى قطع كبيرة)

- الثوم : فصّان (مُقشَّر ومهروس)

- سجق : 60 غراماً (مُقشَّر ومُقطَّع إلى 10 قطع)

- مريمية : 8 ورقات (مفرومة)

- زعتر مجفف : نصف ملعقة صغيرة

- عصير الليمون : نصف حبة (حامض)

- بشر الليمون : نصف حبة (حامض)

طريقة تحضير

1. يُقطَّع الدجاج، فيُملَّح ويُبهَّر.

2. تُضاف ملعقة من زيت الزيتون إلى مُقلاة كبيرة الحجم، وحين يسخن الزيت (من دون أن يحترق)، تُقلَّب قطع الدجاج في المقلاة، حتَّى تُصبح بنيَّة اللون، أي لحوالي خمس دقائق. ثمَّ، تُرتَّب في جانب من المقلاة، ويُضاف الزيت الباقي إلى الجزء الآخر من المقلاة. ويُقلَّب فيه كلٌّ من الفيلفلة والثوم والسجق والمريميَّة. ويُنثر الزعتر. وتبقى المُكوِّنات على النار، لبضع دقائق.

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3. يُضاف عصير الليمون الحامض وبشره إلى المقلاة، مع تقليب المكوِّنات لدقيقة، ورفع الحرارة. ويُقدَّم الطبق ساخنًا، مع الخبز أو السلطة.

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