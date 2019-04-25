اعرف جسمك.. 3 عظام تشكل الذراع

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتكون الهيكل العظمى للذراع من ثلاثة أجزاء: الذراع والساعد واليد، وتشتمل عظام الذراع 3 عظام رئيسية وهم: عظم الزند، عظم الكعبرة، وعظم العضد وذلك وفقا لتقرير موقع "OneHowTo".
العظام التى تشكل الذراع
عظام العضد
عظم العضد
العضد هو العظم الطويل فى الجزء العلوى من الذراع، ويقع بين مفصل الكوع والكتف، عند الكوع يتصل فى المقام الأول بعظم الزند، وعند الكتف يتصل العضد بإطار الجسم.
عظام العضد فعالة فى دعم العديد من وظائف الذراع على سبيل المثال، ودعم جميع أنشطة الرفع الجسدية، وكونه واحدا من أطول العظام فى الجسم هذا يعنى أنه أحد أكثر أنواع الكسر شيوعًا.
الزند
عظم الكعبرة
يحتوى الساعد على عظمتين رئيسيتين، عظم الزند وعظم الكعبرة، حيث يقومان بالتنسيق مع بعضهما فى كيفية تدوير الساعد، يتصل الزند فى المقام الأول مع العضد عند مفصل الكوع، فى حين عظم الكعبرة يتصل مع عظام الرسغ فى مفصل الرسغ، أيضا عظم الكعبرة واحد من أكثر العظام التى تتعرض للكسر فى الجسم أيضا، فقد تنشأ مشاكل خلع فى كل من الرسغ والكوع.
الكعبرة
عظم الزند
تقع عظام الزند على الجانب الآخر من الساعد من الإبهام، وينضم إلى عظم العضد فى نهايته الكبيرة لصنع مفصل الكوع، ويرتبط بعظام الرسغ فى نهايته الأصغر، تمكن الزند المفصل من الدوران، وتسبب كسور الزند ألمًا شديدًا، وصعوبة فى تحريك المفصل المصاب، وحتى تشوه الذراع إذا كان الكسر شديداً.
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