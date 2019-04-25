فيتامينات ومكملات غذائية لحياة جنسية أفضل

لا يخفى على أحد أن الغذاء الذي نتناوله يؤثر على الصحة في كل الأمور، وحتى فيما يتعلق بالعلاقة الحميمة بين الزوجين، حيث يؤكد خبراء العلاقات الزوجية أن التغذية السليمة واحدة من أهم أساسيات نجاح العلاقة الجنسية بين الزوجين، وتأتي الفيتامينات والمكملات الغذائية كأهم العناصر التي يجب أن نحرص على تضمينها في الغذاء الذي نتناوله؛ نظرا لدورها الكبير في تعزيز الرغبة لدى الرجل والمرأة على حدٍّ سواء، حيث تعد الفيتامينات من العناصر الهامة في تعزيز الأداء الجنسي، حيث تساعد في علاج ضعف الانتصاب والبرود وضعف الرغبة الجنسية وانخفاض عدد الحيوانات المنوية إضافة إلى العديد من المزايا الأخرى التي سنعرفها في يلي.

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فيتامين E

وهو مفيد للرجل والمرأة على حد سواء، حيث يعمل على ترطيب الأنسجة المهبلية للمرأة وبالنسبة للرجل يعزز من قوة الانتصاب، كما أنه يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب، التي تعتبر أساس الحياة الجنسية الصحية.

مكملات الأرجينين

وهو يساعد في صنع أكسيد النيتريك، الذي يساعد بدوره في تعزيز قوة الانتصاب، مما يسهم في التمتع بصحة جنسية أفضل.

الفيتامين B12

وهو يعمل على تحفيز الدورة الدمويّة وإفراز هرمون الهيستامين الضروريّ لبلوغ النشوة كما يمدّ الجسم أيضاً بالنشاط والحيويّة.

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مكملات اليوهيمبين والسيترولين

وهي تساعد على تحسين الصحة الجنسية، حيث تحسن بشكل كبير من وظيفة الانتصاب، خاصة لدى الرجال الذين يعانون من ضعف متوسط في الانتصاب مما يزيد من الرضا عن الأداء الجنسي وحتى زيادة معدل العلاقة الجنسية ومدتها إلى الضعف.

الفيتامين B3

وهو يساعد في مدّ الجسم بالنشاط ويعزّز الرغبة الجنسيّة لدى الطرفين. كما ينشّط الدورة الدمويّة أثناء العلاقة الحميمة ما يساعد على بلوغ النشوة.

الأحماض الدهنية أوميجا 3

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وهي مفيدة للغاية للرجال حيث تعزز من قوة وصلابة الانتصاب وتساعد في الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية، مما يعني حياة جنسية أفضل.

حمض الفوليك

يساعد تناول حمض الفوليك بانتظام في زيادة من قوة الانتصاب كما يحسن من الصحة الجنسية بشكل عام.

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الفيتامين B6

وهو يتحكّم بنسبة هرمون البرولاكتين المرتفعة التي تؤثر على العلاقة الجنسية بين الزوجين ويعزّز عمل هرمون التستوستيرون وهرمون الأستروجين. كما يساعد على إفراز هرمون الدوبامين المسؤول عن الإثارة الجنسية والمتعة.

الإنزيم المساعد كيو 10 وفيتامين D

وهو يعمل على علاج ضعف الانتصاب كما يعزز الصحة العامة وخاصة صحة القلب وكذلك الحياة الجنسية وذلك عن طريق تحسين قدرة الانتصاب.

الزنك

وهو مهمّ جدّاً خصوصاً للرجل، إذ أنّه يعدّل نسبة الهرمونات الجنسيّة ويحسّن بالتالي الأداء في السرير. احرصي على تقديم كبسولة من هذا المكمّل الغذائي لزوجكِ كلّ يوم.

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