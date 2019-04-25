انت الان تتابع موضوع مقاسات و اشكال حشوات السيليكون والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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السيليكون هو عبارة عن بوليمر يدخل في مجموعة واسعة من الاستخدامات منها منتجات العناية الشخصية والعمليات الجراحية ، ويمكن العثور عليه على هيئة سائل هلامي أو أشكال صلبة مثل المطاط ، ويكثر استخدام السليكون في عمليات زرع الثدي .



بالنسبة للمرضى الذين يزرعون ثدياً مليئاً بجيل السيليكون ، يوصى بأن يحصلوا على فحص تصوير بالرنين المغناطيسي للتمزق الصامت بعد ثلاث سنوات من الزرع وكل عامين بعد ذلك ، التمزق الصامت هو تسرب السيليكون من الزرع إلى الأنسجة التي تتشكل حول الزرع ، يمكن أن تتسبب عملية زرع ثدي السيليكون في تمزق في الثدي أو حدوث تغيرات في شكل الثدي . مقاسات حشوات الثدي أحجام الحشوات تتوفر أحجام عديدة للحشوات ، حيث تبدء من 50 مليمتر وحتى 600 مليمتر أو أكثر ، أما قطر الحشوة فيكون صغير أو متوسط أو كبير ، ويقوم الأطباء بانتقاء الحجم الذي يتناسب مع كل مرأة ، حيث يختلف ذلك بناءًا على ضخامة القفص الصدري والبطن وعرض الكتفين ، بالإضافة إلى حجم الثدي الأساسية ومطاطية الجلد ورغبة المريضة . ارتفاع الحشوات هناك مستويات عديدة لحشوات الثدي وهي تكون مختلفة في مقاساتها من شركة لأخرى ، والمستويات الأساسية هي : منخفض ، متوسط ، مرتفع .

أشكال حشوات الثدي

الحشوات المستديرة

يظل شكل الزرع التقليدي هذا ذو شعبية كبيرة ولا يزال يعتبر الشكل الذي يوفر النتيجة الأكثر جاذبية ، يخلق الزرع المستدير ثديًا ناعمًا جيدًا ، وتميل عمليات الزرع المستديرة إلى توفير مزيد من الامتلاء في القطب العلوي (الجزء العلوي من الثدي) ، إلا أن هذا النوع لا يستخدم مع عمليات بناء الثدي .

تتميز تلك الحشوات بأنها الأسهل بالنسبة للجراحين ، وهي تحتفظ بشكلها الدائري ، وليس هناك خطورة من التفافها أو دورانها ، وهي تتوفر بأسطح ذو نسيج ناعم أو خشن وذلك لشكها المتناسق ، ولها ثلاث مقاسات وهي صير ومتوسط وكبير ، وسعرها أقل من الحشوات ذات الشكل الدمعي .

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الحشوات الدمعية

يطلق على هذا النوع اسم الحشوة الكاملة للثدي ، وهي تكون على شكل دمعي أو شكل قطرة مياه ، وقد تم عمل هذا النوع خصيصًا لعملية بناء الثدي ، وهو يتميز بكونه يقوم بأخذ شكل الثدي الطبيعي والجذاب ، ويعطي بروزًا أفضل للثدي ، كما أنه يساهم في رفع الحلمة قليلاً .

يتم إنتاج الحشوات الدمعية فقط بالسطح الحشن ، وهي تزداد في تكلفتها عن الحشوة المستديرة ، ويتطلب هذا النوع من الحشوات عناية أكبر ، كما أنه يحتاج إلى طبيب ماهر لكي يستطيع التعامل مع هذا النوع من الحشوات ، حيث يمكن أن تسبب الأخطاء في عمل جيب الحشوة بالثدي وتشوه مظهره .

اعتبارات مهمة يجب معرفتها قبل اتخاذ قرار تكبير الثدي

هناك بعض الأشياء المهمة التي يجب ملاحظتها حول تكبير الثدي والتي يجب أخذها في الاعتبار قبل إجراء العملية ، ومن بين تلك الأشياء :

– لن تمنع زراعة الثدي الثدي من الترهل ، حيث يمكن أن يحدث الترهل مع تقدمك في السن أو حدوث تغيرات في الجسم بسبب الحمل ، ولكن يمكن تصحيحه من خلال عملية رفع الثدي ، ويمكن إجراء عملية شد الثدي في مرحلة لاحقة .

– غرسات الثدي ليست مضمونة لتدوم مدى الحياة ، فهناك عوامل أخرى زيادة الوزن أو فقدانه يمكن أن تغير شكل الثديين ، ويمكن أن تتمزق الغرسة في أي وقت أيضًا ، مسببة مضاعفات داخلية ، ويمكن تصحيح أي من هذه المشكلات عن طريق إجراء جراحة إضافية.

– يمكن أن يعرقل زرع الثدي الرضاعة الطبيعية لبعض النساء ، اعتمادا على الطريقة التي تم بها تكبير الثدي ، يمكن للعديد من النساء أن يرضعن بشكل طبيعي ، ولكن بالنسبة للآخريات ، قد تشكل الرضاعة الطبيعية بنجاح تحديا بالنسبة لهن .

– من المهم أن يكون لديك توقعات واقعية ، سيؤدي تكبير الثدي إلى تغيير حجم وشكل ثدييك ، لكن النتائج قد لا تعمل على تحسين تقديرك لذاتك أو صورة جسمك كما كنت تأمل أو تتوقع .

– تصوير الثدي بالأشعة قد يتطلب اختبارات إضافية أو أكثر تخصصًا، فقد يكون من الصعب اكتشاف أي مشاكل مثل أنسجة الثدي غير الطبيعية أو سرطان الثدي أثناء تصوير الثدي بالأشعة السينية الروتينية ، يمكن أن تشبه الأنسجة السرطانية أيضًا تندبات ورواسب الكالسيوم حول عملية الزرع ، مما يجعل من الصعب تفسير نتائج تصوير الثدي بالأشعة السينية .