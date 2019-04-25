انت الان تتابع موضوع علاقة الغذاء المتوازن والجمال والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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تعد التغذية مهمة للصحة. والنظام الغذائي غير الصحي يمكن أن يؤدي إلى تلف عملية الأيض لديك ، ويسبب زيادة الوزن ويضر بالأعضاء مثل القلب والكبد ، ولكن ما تأكله يؤثر أيضًا على بشرتك وجمالك ، فمن الواضح بشكل متزايد أن ما تأكله يمكن أن يؤثر بشكل كبير على صحة بشرتك .

الجمال والغذاء والمتوازن

وإن تغذية جسمك بما يكفي من العناصر الغذائية الأساسية أمر حيوي لشعر قوي وصحي وأيضًا للبشرة النضرة والمتألقة! كما أن أسلوب الحياة مهم أيضًا لجمالك ، وهذا يعني التأكد من حصولك على قسط كافٍ من النوم ، وممارسة الرياضة لتحفيز أنظمة الجسم ولإزالة السموم ، وشرب كمية كافية من الماء طوال اليوم ، فالنظام الغذائي الخاص بك هو أيضًا مهم للغاية لشعر متوهج ، وإذا كنت ترغب في تغذية بشرتك من الداخل عليك بتناول الأطعمة المناسبة التي من خلالها تستطيعين تحسين مظهر بشرتك وعلاج مشاكلها المختلفة .

كما أن بشرتنا هي أكبر عضو في الجسم يحتفظ بالسموم ، حيث أن الالتهابات وحساسية الطعام والإجهاد ومشاكل الجهاز الهضمي وقلة النوم والجفاف والاختلالات الهرمونية لا بد أن تظهر على الجلد بطريقة ما. وقد يظهر هذا جليًا مع ظهور حب الشباب أو الجلد الجاف وجلد الوزة أو حالات مثل الأكزيما أو الجلد الباهت ، ويتطلب جلدنا ما يكفي من الطاقة والسعرات الحرارية للحفاظ عليه صحي ومتوهج ، كما البشرة الصحية تزدهر بشكل خاص مع فيتامينات ب والمعادن مثل الزنك والدهون الصحية والبروتين. وإن تغذية أجسامنا من الداخل ستظهر دائمًا علينا من الخارج ، وبالتالي فإن أهم شيء يمكنك القيام به للحصول على بشرة صحية الآن هو البدء من الداخل لدعم صحتك على المستوى الخلوي .

ملائمة الغذاء مع فصيلة الدم ؟

لابد من أن تعرفين فصيلة الدم الخاصة بك لكي تبني لنفسك نظامًا صحيًا قدر المستطاع يعتمد على الحبوب الكاملة والبقوليات والأعشاب والخضروات الورقية والفاكهة والبروتين والدهون وتجنب السكر والجلوتين ومن المرجع أن تلعب فصيلة الدم دور في نوعية غذائك كالتالي :

-لذوات فصيلة الدم B : من المفضل تناول الحليب خالي الدسم واللحوم .

– لذوات فصيلة الدم O : من المفضل تناول الأسماك والدجاج واللحوم خالية الدهون اللحوم الحمراء .

– لذوات فصيلة الدم AB : من المفضل تناول الحليب والمأكولات البحرية .

-لذوات فصيلة الدم A : من المفضل المحافظة على الغذاء الخالي من الدهون وتناول كافة العناصر الغذائية من بروتينات وكربوهيدرات وخضروات وفاكهة وحبوب كاملة .

الأطعمة المناسبة لجمالك

الأسماك

الأسماك الدهنية مثل السلمون والماكريل والسردين والرنجة هي أطعمة ممتازة لجمالك ، وإنها مصادر غنية بأحماض أوميغا 3 الدهنية ، والتي تعد مهمة للحفاظ على صحة البشرة ، كما أن الأحماض الدهنية ” أوميغا 3 ” ضرورية للحفاظ على بشرة سميكة ونضرة ورطبة ، في الواقع يمكن أن يؤدي نقص الدهون في أوميغا 3 إلى جفاف الجلد . كما أن أوميغا 3 في الأسماك تقلل من الالتهابات والتي يمكن أن تسبب الاحمرار وحب الشباب. يمكن أن تجعل بشرتك أقل حساسية لأشعة الشمس فوق البنفسجية .

وتظهر بعض الدراسات العلمية أن مكملات زيت السمك قد تقاوم الأمراض الالتهابية والمناعة الذاتية التي تؤثر على صحة جلدك ، مثل الصدفية والذئبة ، كما تعتبر الأسماك الدهنية أيضًا مصدرًا لفيتامين E أحد أهم مضادات الأكسدة لبشرتك وفيتامين (هـ) الضروري لحماية بشرتك من التلف الناتج عن الجذور الحرة والالتهابات ، وهذا النوع من المأكولات البحرية هو أيضًا مصدر للبروتين عالي الجودة وهو ضروري للحفاظ على قوة وسلامة بشرتك ، كما توفر الأسماك الزنك ، وهو عنصر حيوي لإنتاج خلايا الجلد الجديدة وصحة الجلد بشكل عام. ويمكن أن يؤدي نقص الزنك إلى التهاب الجلد وتأخر التئام الجروح.

الأفوكادو

يعد الأفوكادو غني بالدهون الصحية. وهذه الدهون يمكن الاستفادة منها في العديد من وظائف الجسم ، بما في ذلك صحة بشرتك ، كما أن الحصول على ما يكفي من هذه الدهون أمر ضروري للحفاظ على بشرتك وجعلها مرنة ورطبة ، كما أنه يحتوي على مركبات قد تحمي بشرتك من أضرار أشعة الشمس الضارة ، والتي يمكنها التأثير على جلدك تتسبب في ظهور التجاعيد وعلامات الشيخوخة المبكرة .

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الجوز

يتميز الجوز بالعديد من الخصائص التي تجعله غذاءً ممتازاً للبشرة الصحية. فهو مصدرًا جيدًا للأحماض الدهنية الأساسية ، وهي دهون لا يستطيع جسمك صنعها. ويحتوي على أحماض أوميغا 3 وأوميغا 6 الدهنية .

بذورة زهرة عباد الشمس

بشكل عام ، تعد المكسرات والبذور من المصادر الجيدة للمواد المغذية للبشرة والجلد عامة ، وبذور عباد الشمس هي مثال ممتاز على ذلك وتحتوي بذور عباد الشمس على فيتامين E ، و السيلينيوم ، والزنك والبروتين .

البطاطا الحلوة

تحتوي على بيتا كاروتين هو مادة مغذية موجودة في النباتات ، وفيتامين أ ، وتحافظ الكاروتينات مثل البيتا كاروتين على صحة بشرتك وحمايتها من التأكسد بفضل مضادات الأكسدة القوية التي تحمي البشرة من أشعة الشمس الضارة والتجاعيد والجلد الميت وموت الخلايا .

الفلفل الأحمر والأصفر

يعدالفلفل الحلو مصدرًا ممتازًا للبيتا كاروتين وفيتامين أ وفيتامين ج المناسب لبشرة قوية وصحية .

البروكلي

البروكلي مليء بالعديد من الفيتامينات والمعادن المهمة لصحة الجلد ، بما في ذلك الزنك وفيتامين أ وفيتامين ج ، كما أنه يحتوي أيضًا على لوتين ، كاروتينويد اللذان يعملان مثل عمل البيتا كاروتين. فيحمي اللوتين جلدك من الأكسدة ، مما قد يجعل بشرتك خالية من التجاعيد.

الطماطم

تعتبر الطماطم مصدرًا كبيرًا لفيتامين C وتحتوي على جميع الكاروتينات الرئيسية ، بما في ذلك اللايكوبين. وقد ثبت أن البيتا كاروتين واللوتين والليكوبين يحمي البشرو من التلف الناتج عن أشعة الشمس. مما يساعد في منع التجاعيد.

فول الصويا

يحتوي فول الصويا على الايسوفلافون ، وهي فئة من المركبات النباتية التي يمكن أن تحاكي أو تسد هرمون الاستروجين في جسمك. وقد أثبتت وجدت دراسة علمية أجريت على نساء في منتصف العمر أن تناول الايسوفلافون الصويا يوميًا لمدة 8-12 أسبوعًا يقلل من التجاعيد الدقيقة ويحسن مرونة الجلد .

الشكولاته الداكنة

تحتوي الشكولاته الداكنة على نسبة عالية من مضادات الأكسدة التي تحمي بشرتك من التلف التأكسدي والعوامل الخارجي الضارة .