تناول الجوز يُساهم في إنقاص الوزن عن طريق "الدماغ"

واشنطن - لايف ستايل
توصلت دراسة حديثة أجراها أطباء أميركيون، إلى أن تناول الجوز يساعد على حصول تغيرات خاصة في نشاط الدماغ، يمكن بفضلها تحقيق التخفيض المنشود في الوزن من خلال تأثيره في وظيفة الشهية في الجسم.
وتفيد مجلة "Diabetes, Obesity and Metabolism" التي نشرت نتائج دراسة الأطباء من "Beth Israel Deaconess Medical Center"، بأنه يمكن للجوز أن يؤثر بصورة محددة في نشاط الدماغ، وبالتالي يسبب تخفيض الوزن.
وأجرى الأطباء تجربة تم خلالها اختيار مرضى يعانون من السمنة، تناولوا مرة يوميا ولمدة 5 أيام مشروبا يحتوي على 48 غراما من الجوز. بعد ذلك، عاد هؤلاء إلى نظامهم الغذائي المعتاد لمدة شهر، ومن ثم تناولوا المشروب المحتوي على الجوز لعدة أيام.
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وقاس الباحثون نشاط دماغ المشتركين في التجربة بواسطة التصوير بالرنين المغناطيسي قبل وبعد تناولهم المشروب المحتوي على الجوز.
واتضح للباحثين أنه بعد تناول المشتركين للمشروب 5 أيام، سجلت تغيرات مختلفة في نشاط مناطق الدماغ المسؤولة عن الشبع وكبح الجوع، حيث نتيجة للعلاج بالجوز، ارتفع النشاط الكهربائي في هذه المناطق، ما يعني أن المشتركين في التجربة شعروا بالشبع بسرعة وتوقفوا عن الأكل. أي انخفضت كمية الطعام الذي يتناولونه والسعرات الحرارية التي حصلوا عليها، ما ساعد في تخفيض وزنهم.
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