شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. كل ما تريد معرفته عن متلازمة ستوكهولم النفسية للتعاطف مع الخاطف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - متلازمة ستوكهولم أحد الأمراض النفسية التى تتطور عندما يوضع الأشخاص فى موقف يشعرون فيه بالخوف الشديد من الأذى الجسدى، ثم يتعاطفون مع الجانى.

تم اشتقاق اسم "متلازمة ستوكهولم" من عملية سطو على البنوك عام 1973 (كريدت بانكن) فى ستوكهولم بالسويد، حيث احتُجز أربعة رهائن لمدة 6 أيام، وطوال فترة السجن والتعرض للأذى، بدا أن كل رهينة يدافع عن أفعال اللصوص.

س : ما متلازمة ستوكهولم؟

ج: متلازمة ستوكهولم هى حالة غالباً ما تتم ملاحظتها مع الذين يتعرضون للعنف أو الضرب، ذكورًا أو إناثًا، فى الأسر والرهائن والأطفال المعتدى عليهم، وسجناء معسكرات الاعتقال، وأسرى الحروب.

فى متلازمة ستوكهولم يقع الضحايا فى الحرب كإستراتيجية للبقاء على قيد الحياة مع خاطفيهم، وتكشف الملاحظات أنه يبدو أن للضحايا ارتباطًا قويًا مع خاطفيهم على الرغم من سوء معاملة الخاطف تجاه ضحاياه.





س : ما الذى يسبب متلازمة ستوكهولم؟

ج: وفقا لتقرير موقع " thoughtco " متلازمة ستوكهولم يصاب فيها الخاطفون بالتعاطف مع الرهائن، ويمكن للأفراد الخضوع لمتلازمة ستوكهولم في الحالات التالية:

الاعتقاد بأن الخاطف يمكن أن يقتله.

مشاعر الارتياح من قبل الضحية لعدم قتل ثم انتقل إلى الامتنان.

العزلة من أى شخص إلا الخاطفين.

الاعتقاد بأن الهروب أمر مستحيل.

تضخم أفعال القاصر العاطفية فى رعاية حقيقية لرفاهية الآخر

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مرور ما لا يقل عن بضعة أيام فى الأسر.

س : من ما يعانى مريض متلازمة ستوكهولم؟

ج : يعانى ضحايا متلازمة ستوكهولم عمومًا من العزلة الشديدة والإيذاء الجسدى، كما يُظهر الضحايا بعض الأعراض نفسها التى يعانى منها أولئك الذين يعانون من متلازمة ما بعد الصدمة (PTSD) ، مثل الأرق ، الكوابيس ، صعوبة التركيز ، انعدام الثقة فى الآخرين ، التهيج ، التشويش ، رد الفعل المفاجئ الحساس .

س: أعراض متلازمة ستوكهولم؟

ج : متلازمة ستوكهولم هى حالة نفسية لها أعراضها التى قد تشمل :

إظهار الإعجاب والحب للخاطفين.

مقاومة محاولات الإنقاذ من قبل الشرطة.

الدفاع عن الخاطفين.

محاولة إرضاء الخاطفين.

رفض الشهادة ضد الخاطفين.

رفض الهرب من الخاطفين.



اعراض متلازمة ستوكهولم

س: علاج متلازمة ستوكهولم؟

ج : متلازمة ستوكهولم حالة تتطور من الخوف الشديد والإجهاد الحاد، فهى حالة تفصل الفرد عن أقاربه أو أحبائه، إذا كان الشخص الذى تم اختطافه فى وقت سابق وتم الإفراج عنه لاحقًا ويعانى من متلازمة ستوكهولم، فإن العلاج الأكثر فاعلية لمتلازمة ستوكهولم هو الاستشارة الطبية من قبل الأطباء النفسيين وكذلك تقديم الدعم من قبل أفراد الأسرة.