نقص فيتامين "د" أعراضٌ خطيرة وعلاج بسيط وسريع

أكدت هيئة الصحة الوطنية البريطانية NHS أن فيتامين (د) ضروري لصحة الجسم ككل، لأنه يساعد على الحفاظ على صحة العضلات والعظام والأسنان، كما أنه فيتامين ضروري لتنظيم كمية الكالسيوم والفوسفات في الجسم، ويمكن أن يؤدي نقص فيتامين د إلى مضاعفات خطيرة، بما في ذلك هشاشة العظام، الكساح، أو بعض التشوهات، وقد تكون عرضة لخطر الإصابة بنقص فيتامين (د) إذا بدأت الإحساس بالآلام في عضلاتك، وفقًا إلى ما ذكره اختصاصية التغذية فرانزيسكا سبريتزلر.

وقالت سبريتزلر إنه بينما يصعب العثور على سبب آلام العضلات فإن أحد الأسباب الشائعة هي نقص فيتامين (د) إذ إن أكثر من 70 في المائة من جميع الأشخاص الذين يعانون من آلام في العضلات يعانون من نقص فيتامين (د)، وأوضحت سبريتزلر أن ذلك قد يكون بسبب وجود حساسية في مستقبلات العضلات.

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وكتبت أخصائية التغذية على موقع Healthline الطبي على الإنترنت: "فيتامين (د) هو فيتامين مهم للغاية وله تأثيرات قوية على العديد من الأنظمة في جميع أنحاء جسمك ومعظم الناس لا يدركون أنهم يعانون من نقص الفيتامين، حيث إن الأعراض ليست دقيقة ولا يمكنك التعرف عليها بسهولة، حتى لو كان لها تأثير سلبي كبير على حياتك".

وأضافت: "هناك بعض الأدلة على أن نقص فيتامين (د) قد يكون سببا محتملا لآلام العضلات لدى الأطفال والكبار حيث إن هناك علاقة بين الألم المزمن وانخفاض مستويات فيتامين (د) في الدم، والذي قد يكون بسبب التفاعل بين الخلايا العصبية التي تسببها نقص الفيتامين"، لكن السبب الأكثر شيوعا لألم العضلات هو الإجهاد أو التوتر، كما كشفت عيادة Mayo حيث قالت إن ألم العضلات النظامي، وهو الألم الذي يصيب جسمك بأكمله، عادة ما يكون نتيجة لعدوى، كما أن الأسباب الأخرى لألم العضلات تشمل الألم العضلي الليفي، التهاب المفاصل الروماتويدي، تقلصات العضلات، الأنفلونزا، وحتى مرض لايم.

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تتضمن أعراض نقص فيتامين (د) الأكثر شيوعًا الشعور ب الإرهاق الشديد، والإصابة بالمرض أكثر من المعتاد، والتعرض لعدد من الأوجاع والآلام، لكن يمكنك تناول فيتامين (د) عن طريق المكملات الغذائية وخلال أشهر الشتاء، يُنصح الجميع بتناول مكملات غذائية بقيمة 10 ملغ كل يوم ذلك لأن الشمس ليست قوية بما يكفي للجسم لإنتاج فيتامين "د" بشكل طبيعي، وبدلا من ذلك يمكنك محاولة إضافة المزيد من الأطعمة الغنية بفيتامين (د) إلى نظامك الغذائي وتشمل أفضل مصادر الغذاء لفيتامين (د) الأسماك الزيتية والبيض والفطر، وتحدث إلى الطبيب إذا كنت قلقًا بشأن علامات أو أعراض نقص فيتامين (د).

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