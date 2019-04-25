شكرا لقرائتكم خبر عن دلع جسمك.. الحلاوة الطحينية تجدد النشاط والطاقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحتوى الحلاوة الطحينية على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على تعزيز صحة الجسم وحمايته من الأمراض والأوبئة، كما أنها تمد الجسم بالنشاط والحيوية.

وضمن سلسلة موضوعات دلع جسمك يقدم الخليج 365 فوائد الحلاوة الطحينية وفقا لما ذكره موقع shenzhenparty

1:تحتوى الحلاوة الطحينية على نسبة كبيرة من الفيتامينات التى تمد الجسم بالطاقة والحيوية وتعمل على تعزيز صحة الجهاز المناعى.

2: تحد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وتحميه من الجلطات والأزمات التى يتعرض لها .



حلاوة طحينية

3:تحتوى الحلاوة على بعض العناصر الغذائية التى تحمى الجسم من الاصابة بالشيخوخة كما انها تحافظ على نضارة البشرة وتحميها من التجاعيد وعلامات التمدد.

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4: تحد من خطر الاصابة بالأمراض السرطانية المختلفة وخصوصا سرطان الجلد والقولون.



الحلاوة

5: نظرا لاحتوائها على فيتامين أ وب وفيتامين د فتعتبر الحلاوة مصدر جيد لتعزيز صحة وقوة العظام والعضلات وحمايته من الهشاشة.

6:تساعد على تعزيز صحة الجهاز الهضمى وحمايته من الالتهابات والقرح وذلك لاحتوائها على نسبة كبيرة من الفيتامينات والعناصر الغذائية.