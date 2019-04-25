رجيم الزبادي للتخلص من الوزن الزائد

أثبتت العديد من الدراسات، أن منتجات الألبان بشكل عام، تساهم بشكل كبير في التخلص من الوزن الزائد، كما أن الألبان كاملة الدسم، أفضل من الألبان قليلة الدسم أو الخالية من الدسم؛ حيث ثبت أن تناول الأخير، يسبب تراكم الدهون في منطقة البطن، وهي من أكثر مناطق الجسم التي تحتوي على دهون كثيرة، وهي المشكلة التي تعاني منها المرأة، وللتخلص من هذه المشكلة، حرصنا على تقديم تطبيق رجيم الزبادي الذي يحتوي على البربيوتيك؛ للتخلص من سموم الجسم وفقدان الوزن.

الزبادي لإنقاص الوزن بشكل امن



اليوم الأول:

وجبة الإفطار: تناول اللبن الزبادي الخالي من الدسم، مع أي نوع من الفاكهة.

وجبة الغداء: تناول الحساء والخضار مع الأرز، مع مراعاة أن يكون ملح الطعام قليلاً جداً.

وجبة العشاء قبل النوم: تناول طبق من السلطة، مع قطعة صغيرة من اللحم والجزر.



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اليوم الثاني:

وجبة الإفطار: سلطة اللبن الزبادي مع الخيار.

وجبة الغداء: تناول الخبز العادي من غير إضافات وزيت الزيتون، مع طبق من الزبادي الخالي من الدسم، والطماطم، والفطر.

وجبة العشاء: شرب عصير فواكه طبيعي مخلوط مع اللبن الزبادي، وتناول أية وجبة طعام خالية من اللحوم.

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اليوم الثالث:

وجبة الإفطار: تناول مزيج من التفاح، والجبن، واللبن الزبادي، والخيار.

وجبة الغداء: سمكة مع طبق من السلطة، واللبن الزبادي، والخيار.

وجبة العشاء: تناول مئة غرام من المعكرونة، مع كوب من اللبن الزبادي، وبيضة مسلوقة.

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