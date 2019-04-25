شكرا لقرائتكم خبر عن فى اليوم العالمى لمكافحة الملاريا.. كل ما تريد معرفته عن المرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسلط منظمة الصحة العالمية (WHO) الضوء، اليوم، على اليوم العالمى لمكافحة الملاريا، بهدف زيادة الوعى حول واحد من الأمراض الـ10 الأكثر فتكا فى العالم.

ما الملاريا؟

الملاريا وفقا لتقرير موقع onlymyhealth مرض يهدد الحياة وينتقل عن طريق ناقلات الأمراض عندما ينتقل الطفيل من خلال لسعات من أنواع معينة من بعوض الأنوفيلة تسمى "ناقلات الملاريا".

ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية فقد سجلت 210 ملايين حالة و435 ألف وفاة من مختلف أنحاء 87 دولة فى عام 2017، ومن بين هذه الحالات كانت 93% من الوفيات من المنطقة الأفريقية.

ومع ذلك انخفض عدد الحالات فى الهند بنسبة 24% أى أقل بثلاثة ملايين عن عام 2016، ووفقًا لتقرير الملاريا العالمى لعام 2018 يبلغ عدد الحالات فى الهند 4% فقط من إجمالى الحالات فى العالم.

وعلى الرغم من انخفاض عدد الحالات فى جميع أنحاء العالم أيضًا منذ عام 2010، إلا أنها شهدت زيادة فى عام 2017 إلى 219 مليونا من 217 مليونا فى عام 2016.

خطورة المرض تكون على الأطفال خاصة دون سن 5 سنوات بسبب انخفاض المناعة، والذى يعد سببا رئيسيا لوفيات الأطفال، ففى عام 2006 توفى نحو 2 مليون و85 ألف طفل بسبب ذلك.



اعراض الملاريا

أعراض الملاريا

علامات الملاريا تشبه علامات الأنفلونزا إلى حد كبير، لكن فى حالة الملاريا يصبح المرض مرئيًا بعد من 10 إلى 15 يومًا من عضة من البعوضة الحاملة للمرض، وقد تشمل بعض الأعراض:

قشعريرة قد تصل إلى حد الاهتزاز.

ارتفاع فى درجة الحرارة.

التعرق.

صداع بالرأس.

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قىء.

إسهال.

وفى الحالات الشديدة قد تكون الأعراض كما يلى:

اليرقان.

وجود لون داكن أو إنتاج محدود من البول.

فقدان الوعى.

وفى حالة الملاريا الحادة عند الأطفال، يؤدى ذلك إلى فقر الدم أو فقدان العديد من خلايا الدم الحمراء ويسبب أيضًا صعوبة فى التنفس.



الوقاية من الملاريا

احتياطات لمنع الملاريا

بعض الخطوات المهمة التى يمكنها منع الملاريا تتلخص فى الآتى:

ارتداء قمصان طويلة الأكمام والسراويل فى المساء والليل.

استخدام طارد البعوض والبخاخ وواقى على السرير.

وضع واقى للشمس قبل استخدام طارد الحشرات.

تجنب النوم بالخارج وفتح نوافذ الغرفة.