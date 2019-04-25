5 عوامل لا تتوقعينها تُسبّب تهيّج القولون.. اكتشفيها!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تعدُّ متلازمة القولون العصبي واحدة من أكثر اضطرابات الجهاز الهضمي انتشارًا، والتي يُعتَقد أنها تصيب كثيرًا من الأشخاص حول العالم، وهناك بعض الأشياء التي قد تتسبّب في إثارة القولون ومن ثم إصابته بحالة من التهيج ينتج عنها شعور بالألم.

ونقلت بهذا الصدد صحيفة "إكسبريس" البريطانية عن المُعالِجة الغذائية، هانا براي، قولها إن هناك بعض الأشياء التي قد تتسبّب بشكل لا يتوقعه كثيرون في إصابة القولون لديهم بحالة من التهيج ومن ثم تظهر عليهم آثار متلازمة القولون، وعدَّدت براي في هذا السياق تلك الأشياء، وهي عبارة عن 5 نقاط يجب الانتباه إليها، وهي عدم شرب قدر كافٍ من المياه، ولهذا يُنصح بشرب حوالي 2 لتر من المياه يوميًا، والإفراط في تناول الكافيين، الذي يحظى بتأثير منشّط، ما يؤدي لإفراز هرمونات التوتر.

ومن بين العوامل الأخرى الشعور بتوتر، وهو شعور دائمًا ما تنتج عنه اضطرابات، من ضمنها القولون العصبي، بالإضافة لاختلال توازن الكائنات الحية الدقيقة (مثل البكتيريا والخمائر والطفيليات) داخل الأمعاء.

وأخيرًا الاعتماد على المواد الحافظة والمستحلبات الغذائية المستخدمة في الأطعمة المصنعة والوجبات الجاهزة، التي ثَبُت أنها تؤثر سلبًا على توازن البكتيريا في الأمعاء.