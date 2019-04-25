شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تطورت عمليات زراعة الأسنان فى مصر؟ .. دكتور كريم مكادى يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قد يتعرض أي شخص لمشكلة فقد جزء من أسنانه لأسباب مختلفة ، ما بين التقدم في العمر أو الإصابة بأمراض تؤثر على صحة الفم والأسنان وغيرها من الأسباب، وهو ما يكون له تأثير سلبي قوى على الشكل الجمالي للوجه والفم، وتأثير أقوى على القيام بالوظيفة الأساسية للأسنان في مضغ الطعام.

وفى مختلف هذه الحالات قد يضطر المريض للجوء لعمليات زراعة الأسنان، كحل لتعويضها إلا أن اتخاذ هذا القرار يعد أمرًا صعبًا لدى البعض نتيجة التخوف من نسب نجاح هذه العملية، وكذلك لمدى تعقيد أو سهولة إجرائها .

الدكتور كريم مكادي استشاري تجميل الأسنان، وعضو الجمعية الأمريكية لزراعة الأسنان، يشرح في التقرير التالي أهم مراحل زراعة الأسنان ، ومدى التطور الذى وصلت إليه مصر في هذا المجال ، مما سهل بشكل كبير من إجراء عمليات زراعة الأسنان وجعلها تتم في وقت أسرع وبخطوات أسهل.

وأوضح الدكتور كريم مكادي لـ ”الخليج 365” أن زراعة الأسنان تعتبر من أهم وسائل تعويض الأسنان المفقودة لأنه من حق أي أنسان أن تكون لديه أسنان ثابته مدى حياته، يستطيع من خلالها أن يتناول الطعام الذي يرغب به دون حدوث أي ألم أو أي مشاكل.



زراعة الأسنان قديماً VS زراعة الأسنان حديثاً

زراعة الأسنان في مصر ما بين الماضي والحاضر

وعن مدى تطور عمليات زراعة الأسنان ، أكد مكادي أن الزراعة الآن تطورت بشكل كبير عما كانت عليه في الماضي.

وأضاف أنه في بدايات عمليات الزراعة كنا نضطر لاستخدام المشرط في فتح أماكن بالفك لوضع المادة الخاصة بالزراعة، ثم نقوم بخياطة الجرح ونتركها 6 أشهر كاملة، للانتهاء من الزراعة .

مشيرا أن آلية إجراء عمليات الزراعة تطورت حاليًا حيث يمكننا استخدام الليزر في عمل فتحة صغيرة مكان الزراعة ، أو يمكننا استخدم خرامة حديثة مخصصة لذلك تقوم بعمل "خرم" أو فتحة صغيرة للغاية نستطيع من خلالها أن نضع المادة الأساسية لزراعة الاسنان، عن طريق هذه الفتحة ، وكذلك نستطيع أن نضع البلازما أو العظم الذي يحيط بالمادة الأساسية للزراعة الأسنان وتنتهي عملية الزراعة في 5 دقائق وفي نفس الوقت، بدون خياطة وبدون ألم وبدون حدوث أي تورم.

ولفت مكادي إلى أن هذه الطريقة تناسب جميع الحالات مثل مريض السكر او ما يعاني من مشاكل اخرى.



أسباب تجعل الزراعة هى الحل الأمثل لتعويض الاسنان

مميزات زراعة الأسنان:

وأستطرد مكادي حديثه قائلا " هذه التكنيكيات والتقنيات الحديثة سهلت بشكل كبير عمليات زراعة الأسنان ، فضلا عن أنها سهلت العملية على المرضى حيث يمكن لأى شخص يجرى عمليات زراعة الأسنان تناول ما يحلو له من طعام، دون أي ممنوعات، مهما كان عمره أو جنسه رجل أم امرأة، مهما كانت المشاكل التي يعاني منها قبل الزراعة ويمكنه أن يأكل لحد أخر يوم في عمره.

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وأوصى الدكتور كريم مكادي من يفقد اي من اسنانه او ضروسه بتعويضها على الفور، لافتا إلى أن الزراعة هي الحل الأمثل لتعويض الأسنان المفقودة حتى نحافظ على الشكل الجمالي وصحة الاسنان ، وكذلك للحفاظ على عظام الفك والمفصل مما يساعد على تناول الطعام بسهولة.

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