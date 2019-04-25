شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا نشعر بوجود كتلة فى الحلق وقت البكاء.. اعرف سبب ظهورها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل فكرت يوما لماذا قد تشعر بوجود كتلة في حلقك عندما تكون على وشك البكاء، ربما يكون الإجهاد، أو أى سبب آخر، نعرضها لك خلال التقرير التالى.

بغض النظر عن السبب الذى يدفعك للبكاء ، فنحن جميعًا على دراية بالكتلة التي نشعر بها في الجزء الخلفي من الحنجرة عندما تتغلب علينا مشاعر البكاء، إذن ما الذي يسبب هذا الإحساس؟ .

حسب تقارير علمية نشرها موقع " howstuffworks" فإن الورم الذي تشعر به وقت البكاء ليس في الحقيقة كتلة ، ولكن هو شعور بوجود عضلات متعارضة في الحلق، وتحديداً التهاب أو انفتاح بين الأحبال الصوتية يعمل ضد بعضهم البعض.

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كتلة بالحلق

كيف يحدث التكتل فى الحلق

قبل الخوض فى الأمر يجب فهم الجهاز العصبي، جزء منه الذي يتعامل مع التوتر هو الجهاز العصبي اللاإرادى الذي يتحكم في القتال ، أثناء المواقف العصيبة ، يستدعي الأمر زيادة تدفق الأكسجين إلى العضلات التي تحتاجها.

من أجل القيام بذلك ، نبدأ في التنفس بشكل أسرع وتتوسع الشقوق للسماح بدخول كل الهواء، و لكن المواقف المتوترة تجعلنا أيضًا نبتلع أنفاسنا لإجبارنا على التهدئة، والمشكلة هي أن تلك الإجراءات تتطلب إغلاق الشرايين وتسبب تقلص العضلات الأخرى، فإن النتيجة هي الإحساس بأن هناك كتلة فى الحلق.