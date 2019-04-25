شكرا لقرائتكم خبر عن لو مش قادر تبطل.. 4 نصائح لقتل الرغبة الشديدة فى التدخين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل تحاول الإقلاع عن التدخين منذ وقت طويل لكن وجدت أنها مهمة صعبة للغاية لإنجازها؟ هل تحاول دائمًا أن تقول وداعًا لتلك السيجارة ولكن هذه الرغبة الشديدة القوية تمنعك بقوة؟ فى التقرير التالى نعرض طرقا للإقلاع.

قد يواجه المدخن وفقا لتقرير موقع " helpguide" العديد من الصعوبات في البداية بعد الإقلاع عن التدخين، فإذا كنت قادرًا على قتل تلك الرغبة الشديدة بنجاح فأنت في الطريق الصحيح، لأن كل ما تحتاجه هو تصميم قوي على إنهاء هذه التجربة.

بمجرد اختفاء الرغبة الشديدة فى التدخين، لن تدخن مرة أخرى، وإليك بعض النصائح الذكية لقتل الرغبة الشديدة في التدخين:



الاقلاع عن التدخين

احذر من المواقف التى تدفعك للتدخين

يجب أن تعرف جيدًا الموقف الذي يجبرك على التدخين، فمعظم الناس يدخنون عندما يعانون من الإجهاد أو الصداع أو عندما يكونون في وضع الخمول، لذا لا تدع هذه العوامل تؤثر عليك، فإذا كان الإجهاد هو العامل الذي يجعلك تدخن، حاول أن تبعد عنه وقم باختيار بديل مثل القهوة أو الشاي لتجنب الرغبة الشديدة في التدخين.



مضغ العلكة

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حافظ على فمك مشغول

كلما واجهت الرغبة الشديدة في الحفاظ على فمك مشغول بأكل شيئا أو ببساطة مضغ العلكة، فسوف تبقي فمك مشغولا ويصرف عقلك عن التدخين، بمجرد تناول شيء ما سوف تنغمس في ذوق الطعام الذي سوف يساعدك على محاربة الرغبة الشديدة بشكل فعال فى التدخين.



اشرب المزيد من الماء

اشرب المزيد من الماء

قد يكون هذا مفاجئًا ولكن كوبًا كبيرمن الماء يمكن أن يساعدك في الحد من الرغبة الشديدة في التدخين، لذا كلما شعرت بالرغبة في التدخين ، اشرب كوبًا كبيرا من الماء الذى سوف تبقيك رطبا وتشعر أنك أقل رغبة في التدخين.



التحدث إلى صديق

تحدث مع صديق

إذا سيطرت عليك الرغبة الشديدة فى تدخين سيجارة كل ما عليك فعله هو الاستفادة القصوى من مكالماتك مع صديق مثلا وسوف يصرف عقلك بشكل كبير ونسيان الرغبة الشديدة في التدخين فجأة.