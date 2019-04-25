دراسة أمريكية: هناك علاقة بين قلة النوم والولادة المبكرة

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 25 أبريل 2019 01:35 مساءً - تعتبر الولادة المبكرة من المشاكل التي تهدد حصة الجنين وكذلك الأم لأنها تتعرض لمضاعفات غير مأمونة العواقب، ولذلك فقد استمر الباحثون في دراسة الأسباب التي تؤدي للولادة المبكرة ، حتى توصل علماء في جامعة كاليفورنيا الأمريكية إلى علاقة وطيدة بين قلة النوم والولادة المبكرة حيث تبين أن:

القسط الوافر من النوم هو الحل الأمثل لهذه المشكلة فهذه خلاصة دراسة أجريت على ثلاثة ملايين امرأة.

النساء اللواتي يلدن مبكراً يعانين غالباُ من الأرق ويلدن قبل موعدهن بستة أسابيع.

كما أن النساء اللواتي يعانين من ظاهرة انقطاع النفس أثناء النوم يتعرضن لنفس المشكلة.

يمكن تحسين نوم الحامل لإنقاذ حوالي 15 مليون طفل يولدون قبل الأوان كل عام.

وتبين أن المواليد الخدج يموت منهم حوالي ما يقارب المليون والمائة ألف مولود كل عام بسبب مضاعفات الولادة المبكرة.

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الأرق يؤدي لزيادة نسبة الولادة المبكرة بمقدار 30%.

فيما يزيد بنسبة 5.3% لدى النساء اللواتي يعانين من ظاهرة انقطاع النفس.

لا يعتبر قلة النوم هو السبب الوحيد بالطبع للولادة المبكرة فهناك الالتهابات التي تصيب الحامل وكذلك تسمم الحمل وغيرها من الأسباب.