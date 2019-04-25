أغرب طقوس استقبال المواليد حول العالم

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 25 أبريل 2019 01:35 مساءً - هل جهزت كل الأشياء اللازمة لاستقبال المولود من حلوى وهدايا للمهنئين والمهنئات، وربما قررت أن تبتدعي أسلوباً جديداً لاستقبال مولودك والإعلان عن فرحتك به، ولكن حول العالم الواسع هناك من يقومون بطقوس غريبة بعض الشيء لاستقبال المواليد فتعرفي على بعضها كالتالي:

في الهند: يتم رمي المولود من مكان مرتفع أعلى المعبد ويتلقفه الناس من تحت لكي ينشأ قوياً وشجاعاً.

في البرازيل: تقدم الأم رسائل شكر للمهنئين عند زيارتها في المستشفى.

في الصين: يتم حجز الأم لمدة أربعين يوماً في غرفة بعيدة عن الهواء، ويقدم للمولود البيض الأحمر، وتجمع قطع قماش من الأثرياء ويتم حياكة ثوب للمولود؛ لكي يصبح غنياً، وتقدم الهدايا للمولود مع اكتمال القمر.

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في اليابان: يتم وضع الحبل السري في صندوق مزين، وتجرى مسابقة لأعلى صوت بكاء للمواليد، وتقدم الهدايا للمولود الفائز.

وفي مناطق أفريقية مثل نيجيريا: يتم دفن المشيمة على أساس أنها توأم المولود، ويوضع على لسان المولود أطعمة بمذاقات مختلفة لكي يكون قادراً على التكيف مع الحياة مثل الملح والفلفل والزيت.