شكرا لقرائتكم خبر عن تطوير كبسولة قابلة للانفصال ذاتيا قد تساعد الأشخاص على إنقاص الوزن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكنت مجموعة من الباحثين بجامعة "نانيانج" للتكنولوجيا من تطوير كبسولة ستصبح المفتاح السحري لمساعدة الأشخاص فى عملية إنقاص الوزن المضنية، حيث تحتوى الكبسولة الجديدة المطورة على بالون يتمدد فى المعدة بمساعدة مغناطيس.

وقال الدكتور"لويس فاى"، أستاذ الهندسة الكيميائية فى جامعة "نانيانج" للتكنولوجيا ، فى بيان صحفى إن الكبسولة المطورة ، والتى أطلق عليها إسم "إندو فيل" ( EndoPil) ، تحتوى على بالون يتمدد فى المعدة، فكل ما يحتاجه الشخص هو ابتلاع الكبسولة بواسطة شرب كوب من الماء ليتم تشغيل مغناطيس التنشيط المتواجد فى الكبسولة المطورة بواسطة مغناطيس آخر خارج الجسم لبدء عملية تمدد البالون ، بعد ذلك يتحد الحامض والملح المتواجد داخل البالون لتكوين ثانى أكسيد الكاربون مما يعمل على توسيع البالون ، البالون يمكنه الانتفاخ ليسع نحو 120 ملليلترا، إلى الجزء العلوي من المعدة ليخلق شعورا بالامتلاء .

وأوضح الباحثون أنه بعد مرور شهر من العلاج بواسطة الكبسولة المطورة يمكن للمريض إزالتها عن طريق إفراغ البالون بواسطة المغناطيس، وأضافوا "نتوقع أن تساعد هذه الميزات الكبسولة في الحصول على قبول واسع النطاق وتفيد المرضى المصابين بأمراض السمنة والتمثيل الغذائي".

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فقد قام الباحثون باختبار البالون على مجموعة من الخنازير ، ووجد الباحثون أن الخنازير التي ابتلعت الكبسولة فقدت أكثر من ثلاثة أرطال من أوزانها فى غضون أسبوع واحد ، بينما اكتسبت الخنازير - التي لم تبتلع الكبسولة - مزيدا من الوزن .

وعلى الرغم من وجود أجهزة نفخ مماثلة بالفعل لفقدان الوزن ، فإن تلك الخيارات الأقل جاذبية تتطلب من المرضى إدخال البالون جراحيا داخل المعدة ، ووفقا للباحثين يتطلب ما يصل إلى 20% من هذه الإجراءات الإزالة المبكرة لأن البالونات داخل المعدة يمكن أن تسبب الغثيان والقىء .

ويسعى الباحثون لإجراء المزيد من التجارب على البشر باستخدام نسخة معدلة من كبسولة EndoPil الأصلية التي لا تتطلب مغناطيسًا للتضخم والانكماش.. وقال الباحثون "نحاول الآن تقليل حجم النموذج الأولي وتحسينه بآلية تخفيف الضغط الطبيعية".