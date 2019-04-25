أغرب ولادة.. سيدة تُنجب بعدما أكد الأطباء عدم حملها بساعات!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تلقت سيدة بريطانية مفاجأة عمرها بعدما تحولت آلام كانت تشعر بها في بطنها إلى آلام مخاض، حيث وضعت مولودة في اليوم نفسه الذي أخبرها فيه الأطباء بأنها ليست حاملًا.

وذكرت بهذا الخصوص صحيفة "ذا صن" البريطانية أن تلك الأم وتدعى ستاسي، عمرها 25 عامًا، كانت بغرفتها الفندقية حين ذهبت للحمام وشعرت حينها بوجع الطلق، ثم انتهى بها الحال على نحو صادم ومفاجئ إلى وضع مولودة سقطت في المرحاض.

والمثير في الأمر أكثر أنها كانت في زيارة للطبيب قبلها بساعات نتيجة شعورها ببعض آلام في منطقة الظهر، فضلاً عن إجرائها اختبار حمل قبلها بساعات أيضًا وجاء سلبيًا.

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وما أن وضعت ستاسي طفلتها في الحمام بتلك الطريقة المفاجئة، بادرت صديقة لها تدعى ريبيكا بالاتصال بخدمة الإسعاف كي يأتوا لنجدة صديقتها، وحين أخبرتهم بأنها للتو وضعت طفلة، سألوها "كم كان عدد أسابيع الحمل لديها؟"، لترد عليهم ريبيكا ردًا صادمًا مفاده أنها لا تعلم؛ لأن صديقتها لم تكن تعلم بالأساس أنها حامل.

وبعدها وصل أفراد الإسعاف وبادروا بالتعامل مع ستاسي ومولودتها بعد أن انتشر الدم بكافة أرجاء الحمام، وسرعان ما اكتشفوا أنهم بحاجة لنقل الأم إلى المستشفى بشكل سريع نظرًا لتعرضها لنزيف بعد وضعها الطفلة، ومن بعدها بدأت تتعافى بشكل تام.