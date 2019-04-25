توأم ملتصق يروي تجربة انفصال عمرها 13 عامًا

سلطت صحيفة بريطانية، الضوء على حياة توأم ملتصق، تم فصلهما قبل 13 عامًا، بعد عملية جراحية كبرى، ورصدت جانبًا إنسانيًا من حياة التوأم "كيندرا وماليا هيرين" الأميركيتين.

ونشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، الاثنين تقريرًا يرصد جانبا من حياة التوأم "كيندرا وماليا هيرين" الأميركيتين، اللتين ولدتا ملتصقتين قبل 17 عامًا، وعاشا بهذا الوضع لمدة 4 سنوات، إلى أن تم فصلهما.

وكانت الفتاتان ملتصقتين في منطقة البطن والحوض والكبد والكلى والأمعاء الغليظة، وبعد عملية جراحية كبرى استمرت 26 ساعة، تم فصلهما، لكن لم يعد لكل منهما سوى ساق واحدة.

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ولفتت الصحيفة إلى قول الشقيقتين التوأم، "لدينا بعض الأشياء المختلفة عن الآخرين، لكننا نواجه الكثير من الأسئلة عندما نلتقي أشخاص آخرين، ويستمعون إلى قصتنا"، وعلى الرغم من صعوبة الأمر وتردد الوالدين كثيرا، إلا أنهما قرر إجراء العملية، عندما وصل عمر الفتاتين 4 سنوات، رغم تحذيرات بعض الأطباء من احتمال وجود خطر على حياتهما.

وتقول الفتاتان "إنهما يشعران بالسعادة بسبب اتخاذ والديهما قرار فصلهما قبل 14عاما، الذي أدى إلى امتلاكهما حياة أفضل".

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