شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا نشعر بالخمول رغم الحصول على فترة كافية من النوم ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منظمة الصحة العالمية قالت في احصائياتها النوم لمدة 8 ساعات يوميا، يجعلك يقظا ونشاطا في نهار اليوم التالي ، ورغم من ذلك هناك من يشعر بالتعب والإجهاد بشكل مستمر عند الإستقياظ بعد أن ينام هذه الساعات المحددة ، فهذه مشكلة يعاني منها الكثيرين ويرغبون في الوصول للسبب وراء هذا الأمر، وخلال هذا التقرير سنتعرف علي حقيقة ذلك وفقا لموقع " alaskasleep".

أشار التقرير، إلي وجود العديد من الأسباب التي تؤدي إلي أن هذا الشخص يعاني بالفعل من مشاكل صحية تتسبب في الشعور الدائم بالإجهاد رغم أخذ القسط الكافي من النوم، ومن ضمنها التالي:

-التعرض لنقص في نسبة عنصر الحديد في الجسم، والتي تسبب الإصابة بفقر الدم والأنيميا، وهذا الأمر يتسبب في الشعور بالتعب والإرهاق الدائم نتيجة لقلة هذه النسبة .

Advertisements

-نقص فيتامين "ب 12"، من أبرز الأسباب المؤدية للإصابة أو للشعور بالإرهاق والتعب والخمول، ولذا عليك الاهتمام بتناوله بشكل كافي من الاطعمة التي يتوفر بها كالبيض والحليب والأسماك واللحوم الحمراء، والكبدة.

-هل تعلم أن الشعور بالإرهاق والتعب المستمر من أبرز العلامات التي توضح أن هذا الشخص قد يكون يعاني من مرض السكر، ولذا عليك توخي الحذر.

-عدم تنشيط خلايا الجسم من أبرز الأسباب المؤدية للشعور بالكسل، قلة النشاط والحركة خلال اليوم هي السبب في الشعور بالتعب والارهاق .

-عدم تناول السوائل في الجسم من أبرز الأسباب المؤدية للشعور بالخمول والكسل، ولذا أحذر ذلك بتناول 2 لتر من الماء يوميا.