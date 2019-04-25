أمريكا تسجل أعلى معدل لانتشار الحصبة منذ القضاء على الفيروس

أعلنت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية تسجيل أعلى معدل لانتشار مرض الحصبة، منذ أعلنت البلاد القضاء على الفيروس عام 2000.

وأوضحت المراكز، في بيان، أن الولايات المتحدة أكدت حدوث 695 حالة إصابة بالحصبة خلال 2019 حتى الآن، وتجاوز عدد حالات الإصابة حتى الآن هذا العام ذلك العدد المسجل خلال عام 2014 بأكمله والذي بلغ 667 حالة، وكان أعلى عدد سنوي يجرى تسجيله منذ القضاء على الفيروس عام 2000.

وأضافت المراكز، في بيان، أن حالات الإصابة تركزت بصورة أساسية في ولاية واشنطن، وفي نيويورك بعد بدء ظهور المرض أواخر 2018.

وحذر البيان: "كلما طال أمد حالات التفشي هذه، زاد احتمال ترسخ الحصبة مرة أخرى في الولايات المتحدة".

وأضاف أن التفشي يمكن أن يخرج عن نطاق السيطرة في المجتمعات التي بها معدلات تطعيم أقل من الطبيعي.

وحث وزير الصحة الأمريكي، أليكس آزار، على التوسع في عملية التطعيم، قائلا، في بيان، إن سلامة الأمصال: "أمر تم التأكد منه تماما منذ سنوات طويلة".

Advertisements

وألقى مسؤولون في قطاع الصحة العامة جانبا من اللوم على انتشار معلومات خاطئة عن سلامة التطعيمات.

وتقول المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية إنه على الرغم من القضاء على المرض من البلاد عام 2000، مما يعني أن الفيروس لم يعد موجودا باستمرار طوال العام، فإن هناك حالات تفش بسبب مسافرين قادمين من بلدان لا تزال فيها الحصبة متفشية.

وقال البيان إنه تم تسجيل حالات إصابة بالفيروس في 22 ولاية هذا العام حتى الآن.

والإصابة بالفيروس يمكن أن تؤدي لمضاعفات تفضي إلى الوفاة، لكن لم يتم تسجيل أي وفيات نتيجة الحصبة في التفشي الأخير.

وتنتشر الحصبة عالميا، وقالت منظمة الصحة العالمية إنه تم تسجيل أكثر من 110 آلاف حالة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2019.

ويمثل هذا زيادة بنسبة 300% مقارنة بنفس الفترة من 2018.