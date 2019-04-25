شكرا لقرائتكم خبر عن صحتك فى وصفة.. زيت شجرة الشاى وجوز الهند لعلاج الإكزيما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الإكزيما من الأمراض الجلدية الشائعة وهى التهاب الجلد وتهيجه واحمراره مع الحكة وتقشر الجلد، وبجانب العلاج بالأدوية يمكنك اللجوء للطبيعة لعلاج الإكزيما، من خلال "صحتك فى وصفة" نتعرف على كيفية استخدام زيت شجرة الشاى وزيت جوز الهند وزيت اللافندر لعلاج الإكزيما، بحسب ما ذكر موقع "healthiest".



شجرة الشاى

وزيت شجرة الشاي أحد أكثر العلاجات الطبيعية شيوعاً لعلاج الإكزيما والتهاب الجلد وهو آمن وفعال عند استخدامه بشكل صحيح، وزيت شجرة الشاي له تأثير قوي مضاد للجراثيم ومضاد للفطريات، وكان علاجاً طبياً منذ القدم، فقد كان عنصرا أساسيا في مجموعات الإسعافات الأولية لجنود الحرب العالمية الثانية.

وتساعد الخصائص المضادة للفطريات والمضادة للالتهابات لزيت شجرة الشاي في الحد من الحكة، والتي هي المصدر الرئيسي لعدم الراحة في المراحل الأولية من انتشار الإكزيما.

وتحارب الخصائص المضادة للميكروبات لزيت شجرة الشاي العدوى ، وتمنعها من الانتشار ، حيث يحتوي زيت شجرة الشاي أيضًا على تأثيرات مضادة للأكسدة لإنقاذ الجلد من التلف الناتج عن الجذور الحرة، علاوة على ذلك ، فإن الخواص المطهرة لهذا الزيت العطري المذهل تهدئ البشرة ، وهو أمر مطلوب بشدة في حالة الطفح الجلدي.

بخلاف الأكزيما، يعتبر زيت شجرة الشاي مفيدًا أيضًا في علاج الأمراض الجلدية الأخرى، مثل حب الشباب، قدم الرياضي، قشرة الرأس.

Advertisements



الاكزيما

وصفة زيت شجرة الشاي وزيت جوز الهند واللافندر لعلاج الأكزيما

المقادير:

زيت شجرة الشاي (5 قطرات)

زيت اللافندر (5 قطرات)

زيت جوز الهند (1 ملعقة صغيرة)

الطريقة:

-إذا كنت تخطط لاستخدام زيت شجرة الشاي لعلاج الأكزيما فلا تضعه مباشرة على بشرتك وامزجه مع زيت ناقل مثل: زيت الزيتون وزيت الجوجوبا وزيت جوز الهند وزيت اللوز، لكل قطرة من زيت شجرة الشاي، أضف حوالي 12 قطرة من الزيت الناقل الذي اخترته.