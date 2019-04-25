شكرا لقرائتكم خبر عن في الموجة الحارة ..كيف تحافظين علي صحة رضيعك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذرت هيئة الأرصاد الجوية من قدوم موجة حارة علي البلاد، وسترتفع درجات الحرارة لأعلي المعدلات، وخلال هذا التقرير، نقدم أهم النصائح للأمهات وطرق التعامل مع الرضع أثناء ارتفاع درجات الحرارة، ووفقا لموقع " whattoexpect".

أشار التقرير، إلي زيادة فرص الإصابة بالعديد من الأمراض أثناء فصل الصيف لدي الأطفال، من ضمنها ضربة الشمس، وحمو النيل، والطفح الجلدي، وجميع هذه الأمراض تزداد فرص الإصابة بها خلال فصل الصيف،

Advertisements

وقدم التقرير بعض النصائح الهامة، للحفاظ علي صحة الطفل خلال فصل الصيف، وخصوصا مع موجات الحرارة المرتفعة ،ومن أبرزها:

-من أهم النصائح التي تقدم لجميع الأمهات هي ارتداء الطفل للملابس القطنية، لأنها تساهم في الحفاظ علي صحته وعلي جلده، وامتصاص العرق.

-علي الأم الاهتمام بإعطاء الرضيع الكثير من السوائل أثناء فصل الصيف لأنها تساعد في تقبله لارتفاع دراجات الحرارة، وتحد من تعرضه للإصابة بأمراض الصيف الجلدية أو ما شابه ذلك، ولذا حافظي علي ترطيب جلد وجسم رضيعك عن طريق إعطائه العصائر الطبيعية والماء.

-قومي بالاعتناء على ترطيب بشرة طفلك، وذلك من خلال استخدام الكريمات التي تعمل علي هذا الأمر.