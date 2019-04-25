شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أطعمة يجب على مريض حصوات المرارة إضافتها لنظامه الغذائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - المرارة هي عضو في الجهاز الهضمي، يقع بالقرب من تجويف البطن أسفل الكبد مباشرة، وعلى الجانب الأيمن من الجسم، وتلعب المرارة دوراً هاماً فى تخزين العصارة المرارية التى يفرزها الكبد لهضم الطعام، ومن أهم الأشياء التي تتسبب في مشكلة كبيرة لمرارة هي تكوين الحصوات في المرارة ،نقدم أبرز الأطعمة التى يجب تضمينها فى النظام الغذائى لمريض المرارة، بحسب موقع "step to health".



حصوات المرارة

اعراض حصوات المرارة

قد يصعب اكتشاف أعراض حصوات المرارية لأن الأعراض غالباً ما يتم الخلط بينها وبين عسر الهضم، بعض الأعراض تشمل:

-ألم عند الاستنشاق بعمق.

-المغص.

-ألم في الجانب الأيمن من الصدر يمكن أن يمتد إلى الكتف الأيمن أو حتى الظهر.

-القئ و الغثيان.

-الحمى التي تظهر عادة عندما يكون هناك بالفعل عدوى.

-انتفاخ البطن أو الغازات.

-البراز داكن.

- اصفرار الجلد.

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أطعمة يجب على مريض حصوات المرارة إضافتها لطعامه

تناول نظام غذائي متوازن أمر ضروري للتغلب على أي مشكلة في المرارة، قد يكون من السهل تعديل أو تغيير بعض جوانب نظامك الغذائي لتخفيف الحصوات المرارية وأعراضها.



اطعمة

بعض الأطعمة التي يجب تضمينها في نظامك الغذائي تشمل:

-الخضروات، خاصة إذا تم طهيها، لأنها تجعل عملية الهضم أسهل.

-الفاكهة، باستثناء جوز الهند والأفوكادو.

-جميع الحبوب الكاملة لأنها غنية بالألياف، منها المكرونة الحبوب الكاملة الأرز أو خبز الحبوب الكاملة.

-اللحوم المشوية قليلة الدسم وإذا كان اللحم دجاجًا، فمن الأفضل طهيه بدون جلد.

-كريمة الحليب.

-الماء.

-عصير الفواكه الطازج الطبيعي.



الفواكه

وهناك أطعمة يجب استبعادها لأنها تحتوي على نسبة عالية من الدهون من نظامك الغذائي ، مثل:اللحوم الدهنية، البط ، أو لحم الأوز، الأسماك الدهنية: السردين ، سمك السلمون ، أو التونة، المكسرات الزيتية: اللوز أو المكسرات أو الفول السوداني، الحليب كامل الدسم ، والجبن الدهنية ، واللبن الزبادي ، أو الجبن، الصلصات الجاهزة والتوابل مثل الكاتشب.