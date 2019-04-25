شكرا لقرائتكم خبر عن علاج الاسهال بالأعشاب ودقيق الشوفان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لقد عانينا جميعًا من نوبات الإسهال في مرحلة ما من حياتنا، والأعراض الشائعة للإسهال تشمل البراز المائي المتكرر والتشنج البطني والانتفاخ.



علاج الإسهال

ووفقاً للموقع الطبى الأمريكى “HealthLine”، غالبًا ما يكون الإسهال طريقة لجسمك في التعامل مع الاضطرابات في الجهاز الهضمي، ويستمر الإسهال الحاد أقل من أسبوعين ويمكن أن يأتي من عدة مصادر ، مثل:

عدوى فيروسية

عدوى بكتيرية

تسمم غذائي

استخدام المضادات الحيوية

المياه الملوثة بعامل معدي

ويعد الإسهال المعدي شائعًا في الأطفال الصغار وغالبًا ما يتسبب فيه فيروس، ويمكن أن يحدث إسهال المسافر إذا سافرت إلى المناطق التى بها المياه الملوثة، وتعد البكتريا الناتجة عن تخزين أو طهي الطعام بطريقة غير صحيحة من الأسباب المعتادة للتسمم الغذائي.

علاج الإسهال بالأعشاب

1. الترطيب

الماء مهم جدا عندما يكون لديك إسهال، وقد يكون الجفاف الناجم عن الإسهال قاتلاً لدى الأطفال الصغار والكبار، كما يجب استمرار الرضاعة الطبيعية عندما تصاب الأطفال بالإسهال.



علاج الإسهال

لا ينبغي استخدام الكحول والحليب والمشروبات الغازية وغيرها من المشروبات الغازية أو المحتوية على الكافيين في الماء ، لأنها قد تزيد الأعراض سوءًا.

2. البروبيوتيك

البروبيوتيك هي مصادر للبكتيريا "الجيدة" التي تعمل في الأمعاء لديك لخلق بيئة أمعاء صحية، وإنها كائنات حية بشكل أساسي في بعض الأطعمة ، بما في ذلك:

الأجبان الناعمة

البنجر

Advertisements

جبن

الشوكولاته الداكنة

زيتون أخضر

زبادي

البروبيوتيك يأتي أيضا في شكل مسحوق أو حبوب.

تعد البكتيريا الجيدة التي تعيش في الجهاز المعوي ضرورية لعمل الجهاز الهضمي بشكل طبيعي، وتلعب دورا هاما في حماية الأمعاء الخاصة بك ضد العدوى.



علاج الإسهال

عندما يتم تغيير النظام الخاص بك عن طريق المضادات الحيوية أو تطغى عليها البكتيريا أو الفيروسات غير الصحية ، يمكنك الحصول على الإسهال. يمكن أن تساعد البروبيوتيك في الإسهال من خلال استعادة توازن البكتيريا في أمعائك.

4. الأطعمة

على الرغم من أنه قد يبدو من غير المنطقي تناول الطعام إذا كنت تعاني من الإسهال ، إلا أن تناول بعض الأطعمة يمكن أن يساعد في تخفيف أعراض الإسهال وضمان عدم تدهور صحتك من عدم تناولها، وتشمل هذه:

موز

الأرز (أبيض)

عصير التفاح

تشمل الأطعمة الأخرى التي عادة ما تكون جيدة التحمل عند الإصابة بالإسهال ما يلي: