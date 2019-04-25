شكرا لقرائتكم خبر عن اسباب مرارة الفم أهمها مشكلات الأسنان والحمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يمكن أن يكون الطعم المر أو السيئ في الفم رد فعل طبيعي على تناول الأطعمة اللاذعة أو الحامضة، ومع ذلك عندما تستمر المرارة لفترة طويلة أو تحدث بشكل غير متوقع، يمكن أن يكون الأمر مقلقًا.

والمرارة هو شعور معقد يمكن أن يتأثر بعدة عوامل، بما في ذلك سوء صحة الأسنان أو جفاف الفم أو الحمل.



اسباب مرارة الفم

تتضمن معالجة المذاق المرير المستمر علاج أي حالات مرضية ، ولكن يمكن للناس إدارة المذاق غير السار مع بعض العلاجات المنزلية البسيطة في غضون ذلك.

وفي هذه المقالة، نغطي 13 سببًا محتملاً لمرارة الفم، ونناقش أيضا الأعراض والعلاجات.

أسباب مرارة الفم

العديد من أسباب الذوق المر في الفم ليست خطيرة، ومع ذلك ، يمكن أن تكون الأعراض مزعجة وقد تتداخل مع النظام الغذائي للشخص العادي أو التمتع بالحياة اليومية.



اسباب مرارة الفم

الحالات التالية يمكن أن تسبب ذوق مرير في الفم:

الفم الجاف

يحدث جفاف الفم، المعروف أيضًا باسم جفاف الفم ، عندما لا ينتج الفم ما يكفي من اللعاب، لأن اللعاب يساعد في تقليل البكتيريا الموجودة في الفم ، فإن وجود لعاب أقل يعني أن المزيد من البكتيريا يمكنها البقاء.

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مشاكل الأسنان

يمكن أن تسبب عدم النظافة للأسنان أيضًا مذاقًا مريرًا في الفم، وقد يتسبب أيضًا في زيادة تسوس الأسنان والتهابات وأمراض اللثة أو التهاب اللثة.

يمكن تجنب العديد من مشاكل الأسنان الشائعة عن طريق تنظيف الأسنان بالفرشاة والخيط بانتظام.

الحمل

الطعم المر أو المعدني في الفم هو شكوى شائعة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل.



اسباب مرارة الفم

تتقلب الهرمونات في الجسم أثناء الحمل، وهذا الاختلاف يمكن أن يؤثر على الحواس، والتي يمكن أن تسبب شهوات معينة وجعل بعض الأطعمة أو الروائح تبدو مثيرة للاشمئزاز.

ويلاحظ الكثير من الأشخاص الحوامل أيضًا طعمًا معدنيًا أو مرًا أو صفيحًا في أفواههم. قد يكون ذلك مزعجًا ، لكنه عادةً ما يختفي في وقت لاحق من الحمل أو بعد الولادة.

سن اليأس

النساء اللائي يعانين انقطاع الطمث قد يتعرضن أيضًا لمذاق مرير في الفم، وقد يكون هذا بسبب انخفاض مستويات هرمون الاستروجين في الجسم.