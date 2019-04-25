طريقة إعداد وتحضير كوسا محشي مع صلصة طماطم

القاهرة - لايف ستايل مقادير كوسا محشي مع صلصة طماطم - الكوسا : 20 حبة (صغيرة الحجم / محفورة)

- الأرز المصريّ : كوب ونصف (منقوع بماء دافئ لمدة 20 دقيقة ومصفى)

- لحم مفروم : 250 غراماً (ناعم)

- السمنة : 2 ملعقة كبيرة (طرية)

- ملح : ملعقة كبيرة

- بهارات مشكلة : نصف ملعقة صغيرة

- هيل : ربع ملعقة صغيرة (مطحون)

- جوزة الطيب : ربع ملعقة صغيرة

- عصير طماطم : 4 اكواب (طازج)

- معجون الطماطم : 3 ملاعق كبيرة

- ملح : ملعقة صغيرة (كمية إضافية)

- الثوم : فصّان (مهروس ناعم) طريقة تحضير كوسا محشي مع صلصة طماطم

1. اخلطي الأرز المصفى مع اللحم المفروم والسمن والبهارات المشكلة والملح وجوزة الطيب والهيل المطحون جيداً. 2. احشي حبات الكوسا لحوالي النصف مع الحرص دون الرص كثيراً. 3. ضعي الكوسا في القدر. 4. صبي عصير الطماطم ووزعي معجون الطماطم والملح وضعي القدر على نار عالية حتى يغلي. Advertisements 5. خففي النار وغطي القدر واتركيه لمدة 45 دقيقة حتى تنضج الكوسا. 6. أضيفي الثوم المهروس واتركي المزيج على النار المنخفضة لمدة 5 دقائق. 7. صفي المرق في طبق وضعي الكوسا في طبق التقديم وقدميه ساخناً. قد يهمك أيضا:طريقة إعداد وتحضير كوسا محشي بطريقة مبتكرة طريقة إعداد محشي كوسة بصوص الزبادي

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