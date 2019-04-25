طريقة إعداد وتحضير سلطة البطاطس الشهية

القاهرة - لايف ستايل مقادير سلطة البطاطس الشهية

- البطاطا : 6 حبات (متوسطة مقطعة مكعبات وﻣﺴﻠﻮقة)

- البصل الأخضر : 2 عود (ﻣﻘﻄﻊ)

- الخيار المخلل : 2 حبة (مفروم ﻧﺎﻋﻢ)

- البقدونس : نصف كوب (مفروم)

- كزبرة خضراء : نصف كوب (مفرومة)

- المايونيز : نصف كوب (للتتبيلة)

- لبن زبادي : نصف كوب (للتتبيلة)

- زيت الزيتون : ملعقتان كبيرتان (للتتبيلة)

- الخردل : ملعقة كبيرة (للتتبيلة (ماسترد))

- عصير الليمون : 1 حبة (للتتبيلة)

- ملح : ربع ملعقة صغيرة (للتتبيلة)

- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة (للتتبيلة)

- الثوم : نصف ملعقة صغيرة (مهروس للتتبيلة) طريقة تحضير سلطة البطاطس الشهية

1. تخلط مكونات التتبيله في طبق ﻋﻤﻴﻖ. 2. تضاف مكعبات البطاطا الباردة وبقية المكونات وتخلط جيداً. Advertisements 3. تسكب في طبق التقديم وترش بالبقدونس وشرائح المخلل. قد يهمك أيضا:طريقة اعداد البطاطا‭ ‬المحشية‭ ‬بصلصة‭ ‬الطماطم طريقة اعداد صينية سمك الفيلية بالبطاطا في الفرن

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