اكتشاف سر الإفراط في تناول الطعام

عندما تأكل شيئا رائعا لا تتساءل أبدا عن سبب عدم رغبتك في التوقف، حتى إذا كنت تعلم أنك أكلت ما يكفي، لكن العلماء في كلية الطب بجامعة نورث كارولينا الأمريكية توصلوا إلى السبب في ورقة بحثية نشرت، الأربعاء، في دورية "Neuron".



واكتشف الباحثون في التجارب المعملية على الفئران دائرة دماغية تحفز الفئران على الاستمرار في تناول طعام لذيذ، على الرغم من أن احتياجاتها الأساسية من الطاقة تم تلبيتها.

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ويقول توماس كاش، الباحث الرئيسي بالدراسة في تقرير نشره الموقع الإلكتروني لجامعة نورث كارولينا "إن وجود هذه الدائرة باللوزة الدماغية قد يساعد في تفسير سبب إفراط البشر في تناول الطعام، فهي على ما يبدو طريقة العقل، لإخبارك أنه إذا كان هناك شيء جيد المذاق فهذا يستحق الثمن الذي تدفعه للحصول عليه، لذلك لا تتوقف".

ويضيف: "لقد درس العلماء اللوزة المخية لفترة طويلة وربطوها بالألم والقلق والخوف، لكن النتائج التي توصلنا إليها هنا تؤكد أنها تفعل أشياء أخرى أيضا، مثل تنظيم الأكل".

ويدرس هو وفريقه الآن بمزيد من التفصيل كيفية عمل هذه الدائرة، وتوقيت نشاطها فيما يتعلق بالتغذية وعوامل أخرى.