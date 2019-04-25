شكرا لقرائتكم خبر عن 6خرافات معلمات غيرحقيقية عن السرطان.. منهم الوراثة ومرض السكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - العديد من الخرافات والاعتقادات الشائعة التى تحيط بالسرطان غالبا ما تكون غير حقيقة، يعتقد الكثير من الناس أن السرطان هو معركة يمكن كسبها من قبل المريض الأكثر تصميما والتزاما.

العديد من الخرافات التى يرددها الكثير تدفعنا خلال التقرير الذى عرضه موقع " cancer" إلى توضحيها لعدم الانسياق وراءها :



مرض السرطان

الخرافة الأولى: لا يوجد شيء يمنع السرطان

يمكن منع ما يصل إلى 50 % من جميع أنواع السرطان من خلال خيارات اتباع نمط حياة صحى مثل ممارسة الرياضة بشكل متكرر والنظام الغذائي، من خلال تجنب السكر الزائد والأطعمة المصنعة، والإكثار من الفواكه والخضروات.

الخرافة الثانية: السرطان مرض واحد

هناك المئات من أنواع السرطانات، ووفقا لمجلة علوم الأورام العصبية هناك ما لا يقل عن 120 نوع فرعى من سرطان الدماغ والحبل الشوكي فقط.

الخرافة الثالثة: انت تحمل "جين السرطان"

يعتقد الكثير من الأشخاص الذين لديهم طفرة جينية مرتبطة بزيادة خطرالإصابة بالسرطان أنه لا يوجد ما يمكنهم فعله لتجنب ذلك، ولكن هناك العديد من المسارات المعقدة في عملية التمثيل الغذائي وفي الخلايا، ويمكن لبعض هذه المسارات تشغيل الجينات والبعض الآخر يمكنه إيقاف تشغيلها.

Advertisements



السرطان

الخرافة الرابعة: السرطان وراثي وسيصيبك إذا كان في عائلتك

هناك أنماط عائلية وراثية للعديد من أشكال السرطان، ولكن أشكال السرطان الأكثر شيوعًا لا ترتبط في الغالب بالوراثة، والأهم من ذلك أنه حتى لو كان السرطان وراثيًا، فهذا لا يعني بالضرورة أنك قد تصاب بهذا السرطان.

الخرافة الخامسة: السكر يسبب السرطان

السكر لا يسبب السرطان كما يعتقد البعض، ولكن هناك حاجة إلى السكر لدعم الجهاز المناعي فى الجسم ، مما يساعد على محاربة السرطان، حيث يعتبر تناول السكر (الجلوكوز) باعتدال جيدًا ومهمًا في النظام الغذائي المتوازن





الخرافة السادسة: إجراء عملية جراحية قد يتسبب في انتشار السرطان أو نموه

السرطان ينتشر عن طريق الدم أو الجهاز اللمفاوى، لذا فإن الجراحة لا تزيد من قدرتها على الانتشار، وفي معظم الوقت تقللها فعليًا.