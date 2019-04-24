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أمراض تصيب حديثى الولادة وتتطلب التدخل الجراحي منها الفتق السرى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - على الرغم من تطورالعلاجات لحديثى الولادة، هناك بعض الأمراض الشائعة التى تحدث خلال الأسابيع الأولى بعد الولادة للرضع وتحتاج إلى إجراء عمليات جراحية لعلاجها، فى هذا التقريرنتعرف على أشهرالحالات الصحية التى تصيب الرضع وعلاجها الجراحة، بحسب ما ذكر موقع "step to health".

امراض الرضع
 الرضع
مشاكل السرة فى حديثى الولادة
 

يمكن أن يحدث التصريف من السرة بالسوائل، وعندما يكون السائل الذى يخرج من السرة على شكل القيح، فقد يتعرض المولود لخطرالإصابة بتسمم الدم، إذا لم يتم علاجها.

الورم الحبيبى
 

في المواليد الجدد، الورم الحبيبي هو الشكل الأكثر شيوعا للكتلة السرية التي يمكن أن تتطور، وهو عبارة عن كتلة أو ورم فى سرة المولود يمكن تحريكه، ولحسن الحظ، في معظم الحالات، يستجيب هذا الورم للعلاجات الموضعية، ولكن الجراحة تظل الحل الوحيد لحالات أخرى.

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الفتق السري
 

يحدث عندما يتم قطع الحبل السرى للرضيع، حيث يحدث بروز للسرة عند الرضيع، وتصعد وتهبط عند بكاء الطفل أو ضحكه، وفي حالة وجود فتق لدى حديث الولادة، يمكن للطبيب أن ينتظر حتى يكبر الطفل، ثم يقوم بعدها بالجراحة، حيث يحتاج حديثي الولادة الذين يعانون من هذه الحالة إلى إجراء عملية جراحية.

الخصية-المعلقة
الخصية-المعلقة
الخصية المعلقة أو كيس الصفن الفارغ
 

تحدث هذه الحالة عندما لا يتم العثور على الخصيتين أو كليهما في كيس الصفن، وفى بعض الحالات قد لا تنخفض الخصيتين إلى كيس الصفن، بدلاً من ذلك، يجب أن يكون في مكان ما، أوانه في منتصف المسافة، وتتطلب هذه المشكلة علاجاً جراحياً.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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