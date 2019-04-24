الفرق بين انواع مرهم ” فيوسيدرم ” الاخضر – الاحمر .. fusiderm

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نظرة عامة على فيوسيدرم
فيوسيدرم fusiderm هو أحد المنتجات الدوائية التي تستخدم لعلاج مشاكل الجلد مثل حب الشباب والإكزيما ، وهو يتكون من المادة الفعالة حمض الفيوسيدك ، وحمض الفيوسيديك هو مركب مشتق من فطريات Fusidium coccineum ، ويعتبر حمض الفيوسيدك مضاد حيوي يستخدم لعلاج اللتهابات البكتيرية مثل التهابات الجلد ، وهو متوفر بأسماء تجارية متعددة منها فيوسيدرم .
وفيوسيدرم يستخدم بوصفة طبية ، وتستغرق دورة العلاج به حوالي 7 أيام ولا يجب أن نستمر في استخدامه لمدة تزيد عن 10 أيام ، وعادة ما يستخدم مرهم أو كريم فيوسيدرم 3 إلى 4 مرات في اليوم .
ويعمل حمض الفيوسيدك من خلال تثبيط تخليق البروتين البكتيري ، وهذا يمنع البكتريا من الانتشار .
دواعي استعمال فيوسيدرم
يستخدم لعلاج مشكلة حب الشباب حيث أن حمض الفيوسيدك يعتبر مضاد حيوي واسع المجال .
يستخدم فيوسيدرم كمضاد للبكتريا والفطريات التي تسبب الأمراض الجلدية .
علاج الدمامل والتقرحات .
يستخدم لمنح حدوث التهابات بعد الجروح أو العمليات الجراحية .
يستخدم لعلاج الحبوب التي تظهر بعد تقشير البشرة أو إزالة الشعر .
يستخدم لعلاج الحبوب في المناطق الحساسة .
الآثار الجانبية لفيوسيدرم
إن الآثار الجانبية لفيوسيدرم غير شائعة ، فقد يحدث تهيج أو احمرار للجلد لأقل من 1 من كل 100 شخص سواء عند استخدام المرهم أو الكريم ، فإذا كان التهيج مزعجًا فاخبر طبيبك .
تحدث بعض الآثار الجانبية الأخرى لأقل من 1 من كل 1000 شخص منها :
الشرى أو تكون مناطق حمراء وحكة في الجلد ..
التهاب ملتحمة العين .
موانع استعمال فيوسيدرم
لا يجب استخدام فيوسيدرم إذا كنت تعاني من حساسية لأي من مكوناته .
استخدام فيوسيدرم أثناء الحمل والرضاعة
إن مادة حمض الفيوسيديك آمنة للاستخدام في فترة الحمل والرضاعة ، ولكن احرصي على عدم وضعه على الثدي أو قومي بغسله جيدًا قبل إرضاع الطفل .
فيوسيدرم الأخضر
هو عبارة عن مرهم يحتوي على المادة الفعالة حمض الفيوسيدك فقط ، لذلك فإنه يستخدم لعلاج العدوى البكتيرية بالجلد كحب الشباب و الاكزيما فقط ، ولكنه لا يساعد في علاج احمرار أو التهاب الجلد .
فيوسيدرم الأحمر
هو عبارة عن كريم سريع الامتصاص يحتوى على حمض الفيوسيدك فقط و بالتالى يستخدم لعلاج العدوى البكتيرية بالجلد كحب الشباب و الاكزيما ولكنه ليس فعال في علاج الاحمرار لأنه لا يحتوى على مادة البيتاميثازون .
الفرق بين فيوسيدرم الأحمر والأخضر
وفيوسيدرم الأخضر مرهم أما فيوسيدرم الأحمر فهو كريم ، وكلاهما يحتوي على المادة الفعالة حمض الفيوسيدك ولكن المرهم يتكون من زيوت بنسبة 80% وماء بنسبة 20% مما يجعل امتصاصه بطيء ويظل على الجلد لفترة أطول من الكريم .
ولكن الكريم يحتوي على زيوت بنسبة 50% وماء بنسبة 50% وهذا يجعله سريع الامتصاص ، ويفضل البعض استخدام الكريمات لأنها لا تسبب لزوجة الجلد ويمكن نشرها بسرعة على مساحة واسعة من البشرة .
أما المرهم فهو مناسب أكثر للاستخدام على البشرة الجافة أنه يحتفظ بالرطوبة مما يجعله يحافظ على رطوبة البشرة لفترة أطول من الكريم .
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