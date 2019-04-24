وزارة الصحة الإماراتية تطلِق فعاليات "الأسبوع العالمي للتطعيمات"

أطلقت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، الأربعاء، "الأسبوع العالمي للتطعيمات" بالتعاون مع الجهات الصحية في الدولة.

وتستهدف المبادرة إذكاء الوعي لدى المواطنين والمقيمين بأهمية التطعيمات، ودورها الفعّال في القضاء على الأمراض المعدية، ورفع نسبة التغطية باللقاحات.

ويستمر الحدث حتى 30 أبريل/نيسان الجاري، تحت شعار "محميون معاً - اللقاحات تحقّق الغرض"، والذي حدّدته منظّمة الصحة العالمية لعام 2019.

وجاء الإعلان عن إطلاق "أسبوع التطعيمات" خلال الفعالية التي نظّمتها الوزارة، الأربعاء في فندق "هوليدى إن فستيفال سيتي " في دبي، بحضور الدكتور حسين عبدالرحمن الرند، الوكيل المساعد لقطاع العيادات والمراكز الصحية، رئيس اللجنة العليا للبرنامج الوطني للتحصين، والدكتورة ندى المرزوقي، مديرة إدارة الطب الوقائي في الوزارة، فضلاً عن الدكتورة ليلى الجسمي، رئيسة قسم التحصين.

وشهِد المناسبة أيضاً ممثّلون عن دائرة الصحة في أبوظبي، وهيئة الصحة بدبي، وعدد من العاملين في إدارة الرعاية الأولية والطب الوقائي.

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وتم خلال حفل الافتتاح الرسمي، تكريم اللجان وإدارات الوزارة والأفراد الداعمين للبرنامج، باعتبارهم شركاء استراتيجيين، إضافةً إلى تدشين معرضٍ مصاحب لهذه الفعاليات، يشمل نشر الوعي بالبرامج الداعمة للتطعيمات، مثل التطبيق الذكي "اطمئنان" وعيادات صحة المسافرين.

في هذا السياق أشار الدكتور حسين عبدالرحمن الرند إلى أهمية مشاركة الوزارة والهيئات الصحية ضمن "الأسبوع" بغية تحسين نتائج المؤشر الوطني لنسبة تغطية جميع أفراد المجتمع بالتطعيمات، ووقايتهم من الأمراض عبر ضمان سلامة ومأمونية اللقاحات للأطفال والبالغين والحجاج والمسافرين وكبار السن.

وأوضح أن الحدث يرمي إلى رفْع معدّلات التغطية باللقاحات حتى تصبح 99% فما فوق، بناءً على استراتيجية الوزارة نحو ترسيخ الجانب الوقائي وتقديم الرعاية الصحيـة الشاملة بطرق مبتكرة ومستدامة.

ولفت إلى الإنجازات التي سجّلتها دولة الإمارات بفضل دعم وتوجيهات القيادة الرشيدة، لتحقيق نظام صحي بمعايير عالمية وفق مؤشرات جودة الرعاية الصحية، وتنفيذ الأهداف والاستراتيجيات العالمية المتعلّقة ببرامج التحصين، والمقرّرة من قبل منظّمة الصحة العالمية، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة " يونيسيف "، مع المركز العالمي للسيطرة على الأمراض المعدية، من خلال توفير التطعيمات الأساسية مجاناً للوصول إلى مجتمع صحي خالٍ من الأمراض، وتجسيد مستهدفات الجانب الصحي من "الأجندة الوطنية 2021".



ونوَّه الدكتور الرند بتطبيق "تطعيم" الذكي، الذي أطلقته وزارة الصحة ووقاية المجتمع العام الماضي، بغية تحسين نتائج المؤشر الاستراتيجي، حول نسبة تغطية الأطفال بالتلاقيح، في إطار تحديث الخدمات الإلكترونية والتطبيقات الذكية.

من جهتها، أوضحت الدكتورة ندى المرزوقي أن هدف الوزارة من إطلاق "أسبوع التطعيمات"، بالتعاون مع الجهات الصحية، يتمثّل في نشر الوعي بين أفراد المجتمع بأهمية التلاقيح، لكافة الفئات العمرية.