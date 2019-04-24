فوائد الثوم كسلاحً فعال لمحاربة البثور التي تشوه جمال البشرة

الثوم يعد سلاحاً فعالاً لمحاربة البثور السوداء التي تشوه جمال البشرة. وأوضحت المجلة المعنية بالصحة والجمال أن الثوم يحتوي على مادة "أليسين"، التي تتمتع بتأثير مُطهّر ومضاد للبكتيريا، ما يساعد في التخلص من البثور.

للتخلص من البثور السوداء هرس فص ثوم، ثم وضع المعجون على البثور وتركه لمدة خمس إلى 10 دقائق، ثم شطف البشرة بالماء.

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