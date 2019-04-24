القاهرة - لايف ستايل

مقادير كيك الهيل بالفستق الحلبي

- مقادير الكيك : طحين : 2 كوب

سكر : كوب

بيكنج بودر : 2 ملعقة صغيرة

فستق حلبي : نصف كوب (مفروم ناعم)

الزبدة : 150 غراماً (طرية)

هيل : نصف ملعقة صغيرة (مطحون)

البيض : 3 حبات

الفانيليا : ملعقة صغيرة

بيكنج صودا : ربع ملعقة صغيرة

لبن زبادي : ثلاث أرباع الكوب - للتزيين : كريمة الخفق : 2 كوب (مخفوقة)

فستق حلبي : ربع كوب (مفروم خشن)

طريقة تحضير كيك الهيل بالفستق الحلبي 1. اخفقي الزبدة والسكر في الخفاقة الكهربائية حتى يصبح الخليط هش وكريمي. 2. أضيفي البيض والفانيلا واخفقي. 3. اخلطي الطحين مع البيكنج باودر والهيل والبيكنج صودا. 4. أضيفي مزيج الطحين بالتناوب مع اللبن الزبادي لخليط البيض والسكر والزبدة واستمري بالخفق حتى تتمازج المكونات ويصبح الخليط ناعماً. Advertisements 5. أضيفي الفستق الحلبي المفروم ناعم وقلبي. 6. ادهني قالب الكيك بالزبدة ورشة طحين. 7. صبي مزيج الكيك في القالب المجهز. 8. أدخلي القالب للفرن على حرارة 180 درجة لمدة 45 دقيقة أو حتى ينضج الكيك. 9. أخرجي الكيك من الفرن واتركيه 15 دقيقة حتى يبرد ثم ضعيه في طبق التقديم واتركيه حتى يبرد تماماً. 10. زيني الكيك بالكريمة والفستق الحلبي وضعي الكيك في الثلاجة لمدة ساعة على الأقل قبل التقطيع والتقديم. قد يهمك ايضاً: طريقة إعداد وتحضير كيكة الفانيليا بصوص الفانيليا طريقة إعداد وتحضيرحلوى الماكرون بالفانيليا والتوت الاحمر

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