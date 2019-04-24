القاهرة - لايف ستايل مقادير شوربة الدجاج المكسيكية للرجيم

- زيت الزيتون : 2 ملعقة صغيرة

- البصل : 1 حبة (مفروم ناعم)

- الكرفس : 2 عود (مفروم)

- الجزر : 2 حبة (مقشر ومفروم شرائح)

- الفلفل الأخضر : 1 حبة (مفروم)

- صدر الدجاج : 2 صدر (مسلوق ومفروم)

- طماطم : علبة (مفرومة)

- بهارات التاكو : 2 ملعقة صغيرة

- مرق دجاج : 5 اكواب (أو الخضار)

- البطاطس : 1 حبة (كبيرة الحجم / مقشرة ومفرومة مكعبات)

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة

- الذرة : نصف كوب (مجمدة أو معلبة)

- الكزبرة : 2 ملعقة كبيرة (طازجة ومفرومة)

- الفاصوليا الحمراء : كوب (معلبة مغسولة ومصفاة) طريقة تحضير شوربة الدجاج المكسيكية للرجيم 1. سخني الزيت في قدر سميك وواسع على نار متوسطة. 2. أضيفي البصل والجزر والكرفس وقلبي لمدة 5 دقائق حتى تطرى الخضار. 3. أضيفي الفلفل الأخضر المفروم والدجاج المسلوق والطماطم وبهارات التاكو وقلبي. 4. أضيفي الملح والفلفل ومرق الدجاج والبطاطس واتركي المزيج على النار حتى يغلي ثم خففي النار واتركيه لمدة 25 دقيقة حتى تنضج البطاطس. Advertisements 5. أضيفي الذرة والفاصوليا الحمراء المعلبة واتركي المزيج لمدة 5 دقائق على النار. 6. اسكبي الشوربة في أطباق وزيني بالكزبرة الطازجة وقدميها ساخنة. قد يهمك ايضاً: الأرضي شوكي والبصل والكرفس ثلاثي مكافحة الأرق والقلق والخوف الثوم والبصل يساعدان على الحماية من أخطر أنواع السرطان

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