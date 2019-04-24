القاهرة - لايف ستايل

مقادير شوربة الدجاج لرجيم صحي

- زيت الزيتون : 2 ملعقة كبيرة

- صدر الدجاج : 500 غراماً (فيليه / مقطع مكعبات صغيرة)

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة

- البصل : 1 حبة (مفروم)

- الجزر : 2 حبة (مقشر ومفروم مكعبات صغيرة)

- الكرفس : 2 عود (مفروم)

- الثوم : 4 فصوص (مهروس)

- الفطر : 2 كوب (مقطع شرائح)

- أوريغانو : نصف ملعقة صغيرة (مجفف)

- مرق دجاج : 8 اكواب

- ورق غار : 2 ورقة

- معكرونة : نصف كوب (مكرونة أورزو)

- السبانخ : 2 كوب (مفروم خشن)

- عصير الليمون : 1 حبة

- بقدونس : 2 ملعقة كبيرة (مفروم) طريقة تحضير شوربة الدجاج لرجيم صحي 1. سخني ملعقة من الزيت في قدر سميك وعميق على النار. 2. أضيفي الدجاج والملح والفلفل وقلبي لمدة 4 دقائق حتى يتحمر ثم ازيليه في طبق جانبي. 3. أصيفي لنفس القدر باقي الزيت والبصل والجزر والكرفس والفطر وقلبي لمدة 4 دقائق. 4. أضيفي الثوم وقلبي ثم أضيفي الأوريغانو وحركي لمدة دقيقين. 5. أضيفي مرق الدجاج والغار واتركي المزيج حتى يغلي. Advertisements 6. أضيفي الأوريغانو والدجاج وخففي النار واتركيها لمدة 15 دقيقة. 7. أضيفي السبانخ واتركي القدر لمدة 5 دقائق إضافية ثم ازيلي القدر عن النار. 8. أضيفي عصير الليمون وقلبي. 9. اسكبي الشوربة في أطباق ووزعي البقدونس وقدميها ساخنة. قد يهمك ايضاً: الأرضي شوكي والبصل والكرفس ثلاثي مكافحة الأرق والقلق والخوف الثوم والبصل يساعدان على الحماية من أخطر أنواع السرطان

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طريقة تحضير شوربة الدجاج لرجيم صحي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.