شكرا لقرائتكم خبر عن بعد سنوات من البحث..دراسة تؤكد: الموبايل برئ من الإصابة بسرطان المخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعتمد ملايين من البشر علي الموبايل لتسيير الحياة اليومية، إلا أن المخاوف من الهواتف المحمولة لارتباطها بالإصابة بالسرطان مصدر قلق للكثيرين.

ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، قال العلماء إنه لا يوجد دليل علمي على أن هذه الأجهزة تسبب أي ضرر، لافتين إلى أن الإشعاع الكهرومغناطيسي المنبعث من الهواتف المحمولة هو "طاقة منخفضة" و "لا يضر بالخلايا".

وتابع العلماء إن أي دراسات تشير إلى عكس ذلك قد أجريت عادة على الفئران مع "مستويات عالية جدا جدا" من الإشعاع ، والتي لن يتعرض لها "الإنسان العادي".

وأشارالعلماء إلى أن الهواتف المحمولة تنبعث منها موجات الترددات الراديوية في شكل الإشعاع الكهرومغناطيسي، ومنطقة الجسم الأقرب إلى الموبايل، عادة هى الرأس، ولديها القدرة على امتصاص بعض هذه الطاقة، وفقاً للمعهد الوطني للسرطان.

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وقالت عالمة الفيزياء الحيوية الدكتورة "يولاندا أوهين"، من جامعة كوليدج لندن: "الأشعة العادية يوجد بها هذا الإشعاع المؤين، الذي يتميز بقوة عالية وموجات عالية من التردد، حيث يُطلب من الناس البقاء خلف أسوارالرصاص لأنه يمكن أن يلحق الضرر بالخلايا داخل الجسم".

وقالت إن الأجهزة المنزلية التى تنبعث منها الإشعاعات غير المؤينة، بما في ذلك الهواتف النقالة، هي "طاقة منخفضة، ولا تضر الخلايا".

وشرح البروفيسور مالكولم سبرين، مدير الفيزياء الطبية في مستشفيات جامعة أكسفورد، الدراسات التي تشيرإلى وجود صلة بين الهواتف المحمولة والسرطان في كثيرمن الأحيان على الفئران التي تتعرض لمستويات عالية للغاية من الإشعاع.

وفي الولايات المتحدة، خلص المعهد الوطني لعلوم الصحة البيئية ومراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها واللجنة الفيدرالية للاتصالات إلى أنه لا يوجد دليل علمي يربط الهواتف المحمولة بالسرطان.