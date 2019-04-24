انت الان تتابع موضوع تفاصيل و خطوات ” رجيم رمضان “ والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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زيادة الوزن من الأشياء التي تؤثر سلبا على نفسية الكثير من الناس، ومن الأفضل أن يتم اللجوء إلى الحميات الغذائية من أجل تنزيل الوزن بشكل طبيعي، ومع أقتراب شهر رمضان والخوف من زيادة الوزن وعدم التحكم في الشهية نتيجة الصيام طوال اليوم والإفطار وتناول المزيد من الحلويات التي تحتوي على سعرات حرارية، يقوم الكثير من الناس اليوم بعمل حمية غذائية خلال ذلك الشهر من أجل التخلص من الوزن الزائد واستغلال فترة الصيام لكبح جماح الشهية.

نصائح هامة لحمية غذائية صحية في رمضان

إذا أردت الحصول على جسم مثالي خلال شهر رمضان كل ما عليك هو اتباع النصائح التالية

1- تناول الفواكه أو البطيخ خاصة وأن فترة الصيام سوف تكون في الأجواء الحارة.

2- لتجنب جفاف الجسم على الشخص تناول كميات كبيرة من الماء والعصير طوال فترة الإفطار.

3- تناول الأطعمة التي يطول فترة هضمها والتي من بينها الكربوهيدرات والتي تمد الجسم بالمزيد من الطاقة.

4- تناول التفاح على السحور بالقشر حتى يمدك بأطول فترة بالشبع.

5- عدم تناول كميات كبيرة من المشروبات التي تحتوي على الكافيين خلال فترة الرجيم.

6- تجنب تناول الأكل الحار أو المقليات نظرا لتسببها في الكثير من المشاكل والتي تتعلق بالهضم ومن ثم عدم قدرة الجسم على حرق السعرات الحرارية.

7- تناول وجبة إفطار متوازنة لا تحتوي على الكثير من الدهون أو البروتينات ولكن تحتوي على كافة العناصر الهامة للجسم.

8- من الأفضل تناول الفول والزبادي خلال وجبة السحور فهي من الأشياء المفيدة للهضم.

رجيم لإنقاص الوزن في رمضان

إذا أردت الحصول على قوام رشيق خلال شهر رمضان واستغلال فترة الصيام كل ما عليك هو اتباع الخطوات التالية

وجبة الإفطار

لابد وأن تحتوي وجبة الإفطار في رمضان على المكونات التالية حتى تمد الجسم بالطاقة اللازمة ولا يتعرض الجسم إلى الأمراض أو الأنيميا خلال تلك الفترة ومن الممكن الاختيار يوميا بين قائمة الطعام التالية.

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1- طبق من الشوربة قليلة الدسم مع ثلاثة ملاعق طعام من الأرز وقطعة واحدة من الدجاج المسلوق بدون جلد وطبق من الخضروات المشوية أو سلطة خضروات والتحلية بقطعة صغيرة من الكنافة.

2- أو قطعة من الدجاج المشوي أو المسلوق مع طبق كبير من شوربة الخضروات والتحلية بحبة من البقلاوة او حبتين من القطايف.

3- أو عدد 5 ملاعق طعام من المكرونة أي نوع مفضل مع شريحتان من اللحم وطبق متوسط من السلطة الخضراء.

4- أو سمكة واحدة كبيرة الحجم مشوية أو في الفرن مع ثلاثة ملاعق طعام من الأرز وطبق من سلطة الخضروات والتحلية بحبة واحدة من الفواكه.

5- بروتين فقط من دجاج أو لحوم أو حتى أسماك أي كمية سواء مشوي أو مسلوق على أن يتم تناول مشروب الجريب فروت أو عصير البرتقال الطازج.

ومن الأفضل اتباع النصائح التالية مع وبعد الإفطار للحصول على نتائج أفضل:

1- من الأفضل أن يتم تناول وجبة الإفطار على مرتين من خلال تقسيم الوجبة كلها حتى لا تشعر بالشبع مرة واحدة.

2- إذا أردت تقليل كمية الطعام على الإفطار من الأفضل تناول التمر والحليب حتى تكبح شهية الطعام وتشعر سريعا بالشبع.

3- إذا شعرت بالجوع مرة أخرى من الأفضل أن تتناول القسم الثاني من الإفطار بعد صلاة العشاء.

4- خلال الفترة ما بين الإفطار والسحور من الأفضل تناول كميات كبيرة من الماء مع تناول العصائر الغير محلاة حتى لا يزيد الوزن.

5- قبل وجبة الإفطار هي التوقيت المثالي لحرق الدهون من خلال التمارين الرياضية أو المشي لمدة نصف ساعة.

6-الشاي الأخضر من المشروبات التي تساهم في حرق المزيد من السعرات الحرارية لذا من الأفضل تناول كوب بعد فترة العشاء وكوب بعد السحور يوميا.

وجبة السحور

أو من الممكن الاختيار بين الوجبات التالية في وجبة السحور للحصول على السعرات اللازمة وفي نفس الوقت عدم زيادة الوزن.

1- عدد ثلاثة ملاعق طعام من الفول مع ربع رغيف من الخبز الأسمر وعدد ثلاثة تمرات وكوب واحد من العصير قليل السكر.

2- كوب حليب كامل الدسم مع رقائق الشوفان مع كوب من العصير ويفضل البرتقال الطازج وثمرة من الكمثرى..

3- عدد 2 شريحة من الرومي المدخن بالإضافة إلى شريحة واحدة من توست الرجيم وطبق من السلطة الخضراء.

4- ربع رغيف من الخبز الأسود مع قطعة من الجبن وطبق من سلطة الخضروات.

5- بيضة واحدة مسلوقة مع ربع رغيف من الخبز الأسمر مع كوب من الزبادي منزوع أو كامل الدسم وثمرة من البرتقال.