نشرة استعمال ” انسولين لانتوس سولوستار “

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يستخدم الأنسولين لانتوس سولوستار مع اتباع نظام غذائي وممارسة التمارين الرياضية المناسبة للسيطرة على ارتفاع نسبة السكر في الدم لدى مرضى السكري، وتساعد السيطرة على ارتفاع نسبة السكر في الدم على منع تلف الكلى والعمى ومشاكل الأعصاب وفقدان الأطراف ومشاكل الوظيفة الجنسية، والسيطرة السليمة على مرض السكري قد تقلل أيضا من خطر الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية، وأنسولين لانتوس سولستار هو منتج من صنع الإنسان يشبه الأنسولين البشري، ويحل محل الأنسولين الذي يصنعه جسمك بشكل طبيعي، ويعمل لفترة أطول من الأنسولين العادي، ويوفر مستوى منخفض وثابت من الأنسولين، كما إنه يعمل عن طريق مساعدة نسبة السكر في الدم (الجلوكوز) في الوصول إلى الخلايا حتى يتمكن جسمك من استخدامها للطاقة .

استعمال انسولين لانتوس سولوستار

اقرأ نشرة معلومات المريض التي قدمها الصيدلي قبل البدء في استخدام هذا الدواء وفي كل مرة تحصل على عبوة، وإذا كانت لديك أي أسئلة اسأل طبيبك أو مربي السكري أو الصيدلي، واتبع جميع توجيهات العبوة للاستخدام الصحيح / الحقن / التخزين لنوع معين من الجهاز / الأنسولين الذي تستخدمه، وسوف يعلمك أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك كيفية حقن هذا الدواء بشكل صحيح، وإذا كان أي من المعلومات غير واضح فاستشر طبيبك أو الصيدلي، ولا تحقن الأنسولين البارد لأن ذلك قد يكون مؤلما، ويمكن حفظ حاوية الأنسولين التي تستخدمها حاليًا في درجة حرارة الغرفة، اغسل يديك قبل قياس وحقن الأنسولين قبل الاستخدام، وتحقق من المنتج بصريا بحثا عن الجسيمات أو السماكة أو الكتل، وإذا وجدت تجاهل تلك العلبة، ويجب أن يكون الأنسولين “لانتوس سولستار” واضحا وعديم اللون، ولتجنب إتلاف الأنسولين لا تهز العلبة .

وتعتمد الجرعة على حالتك الطبية واستجابتك للعلاج، قم بقياس كل جرعة بعناية واستخدمها وفقا لما يحدده الطبيب تماما، وحتى التغييرات البسيطة في كمية الأنسولين قد يكون لها تأثير كبير على نسبة السكر في الدم، وإذا كنت تستخدم شكل خرطوشة هذا الأنسولين وجهاز حقن خاص مع شاشة رقمية فاحرص على قراءة الشاشة على الجانب الأيمن للأعلى، وإذا قرأت الشاشة رأسا على عقب فقد تضخ كمية الأنسولين الخطأ، اسأل الصيدلي إذا كنت غير متأكد من كيفية استخدام هذا النوع من أجهزة الحقن بشكل صحيح، وقبل حقن كل جرعة تأكد من أن موقع الحقن نظيف وجاف، ويحقن هذا الدواء تحت جلد البطن أو الذراعين العلويين أو الفخذين وعادة مرة واحدة يوميا أو حسب توجيهات الطبيب، ولا تفرك موقع الحقن ولا تحقن في الوريد أو العضلات، وقم بتغيير موقع موقع الحقن يوميا ولا تعيد استخدام نفس الموقع لمدة أسبوعين لتجنب المناطق التي توجد بها مشاكل تحت الجلد .

طريقة استخدام انسولين لانتوس سولوستار

استخدم هذا الدواء بانتظام حسب توجيهات الطبيب للحصول على أقصى استفادة منه، ويمكنك حقن الأنسولين مرة واحدة يوميا في أي وقت خلال اليوم (مثل قبل الإفطار) ولكن يجب عليك الحقن في نفس الوقت كل يوم، اتبع بعناية خطة علاج الأنسولين وخطة الوجبة وبرنامج التمرينات التي أوصى بها طبيبك، ولا تخلط هذا المنتج مع الأنسولين أو المحاليل الأخرى أو استخدمه في مضخة الأنسولين، ولا تغير ماركات أو أنواع الأنسولين دون توجيهات حول كيفية القيام بذلك من طبيبك، وراقب نسبة السكر في دمك بشكل منتظم، وتتبع النتائج وشاركها مع طبيبك فهذا مهم جدا من أجل تحديد جرعة الأنسولين الصحيحة.

وإذا كنت تقيس جرعات من قوارير فلا تعيد استخدام الإبر والمحاقن، وإذا كنت تستخدم الخراطيش أو الأقلام فاستخدم إبرة جديدة في كل مرة، ولا تشارك جهاز القلم مع شخص آخر حتى لو تم تغيير الإبرة، فقد تصاب أشخاص آخرين بعدوى خطيرة أو تصاب بعدوى خطيرة، وتعرف على كيفية تخزين المستلزمات الطبية وتجاهلها بأمان، وأخبر طبيبك إذا لم تتحسن حالتك أو إذا تفاقمت (نسبة السكر في الدم مرتفعة جدا أو منخفضة جدا)

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الآثار الجانبية لانسولين لانتوس سولوستار

قد تحدث تفاعلات موقع الحقن (مثل الألم والاحمرار والتهيج)، وإذا استمرت أي من هذه الآثار أو تفاقمت أخبر طبيبك أو الصيدلي على الفور، وتذكر أن طبيبك قد وصف هذا الدواء لأنه أو أنها قد حكمت أن الفائدة التي تعود عليك أكبر من خطر الآثار الجانبية، وكثير من الناس الذين يستخدمون هذا الدواء ليس لديهم آثار جانبية خطيرة، وأخبر طبيبك على الفور إذا كان لديك أي آثار جانبية خطيرة بما في ذلك علامات انخفاض مستوى البوتاسيوم في الدم (مثل تقلصات العضلات ، والضعف ، وعدم انتظام ضربات القلب، وهذا الدواء يمكن أن يسبب انخفاض نسبة السكر في الدم (نقص السكر في الدم) .

وقد يحدث هذا إذا كنت لا تستهلك ما يكفي من السعرات الحرارية من الطعام أو إذا كنت تمارس تمارين ثقيلة على نحو غير عادي، وتشمل أعراض انخفاض السكر في الدم التعرق المفاجئ أو الهز، أو ضربات القلب السريعة أو الجوع، أو عدم وضوح الرؤية، أو الدوار أو الوخز في اليدين والقدمين، إنها عادة جيدة لحمل أقراص الجلوكوز أو الجل لعلاج انخفاض السكر في الدم، وإذا لم يكن لديك هذه الأشكال الموثوقة من الجلوكوز فقم برفع نسبة السكر في الدم بسرعة عن طريق تناول مصدر سريع للسكر مثل سكر المائدة أو العسل أو الحلوى أو تناول الكحول .

الجرعة الزائدة من الانسولين

إذا كان شخص ما قد تناول جرعة زائدة وله أعراض خطيرة مثل الوفاة أو صعوبة في التنفس، فاتصل برقم الاسعاف على الفور، وإلا اتصل بمركز مكافحة السموم، وقد تشمل أعراض الجرعة الزائدة ما يلي :

1- علامات انخفاض السكر في الدم مثل التعرق .

2- الاهتزاز وفقدان الوعي .

3- دقات القلب السريعة .

ملاحظات حول انسولين لانتوس سولوستار

1- لا تشارك هذا الدواء أو الإبر أو المحاقن مع الآخرين .

2- تعلم كيفية إدارة مرض السكري الخاص بك من خلال الأدوية والنظام الغذائي والتمارين الرياضية والفحوصات الطبية المنتظمة .

3- تعلم أعراض ارتفاع السكر في الدم وانخفاضه وكيفية علاج انخفاض نسبة السكر في الدم .

4- فحص نسبة السكر في الدم بانتظام وفقا لتوجيهات وتبادل النتائج مع طبيبك .