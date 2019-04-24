اسباب خروج افرازات بيضاء قبل الدورة

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تتعرض معظم النساء لمجموعة مختلفة من الإفرازات قبل دورة الحيض الشهرية ، قد تكون حوالي ملعقة صغيرة من المخاط السميك أو الرقيق عديم الرائحة يكون بشكل يوميًا ، ويمكن أن يتغير اللون من الأبيض إلى البني الفاتح ، قد لا تدرك ذلك ، ولكن ما تراه ليس عشوائيًا تمامًا فترتبط الألوان وقوام السائل بمستوى الهرمونات لديك وما يحدث داخل جسمك في ذلك الوقت ، وإليكِ المزيد حول سبب ظهور إفرازات بيضاء قبل الدورة الشهرية ، وما هي أنواع تلك الإفرازات ومتى يجب عليكِ زيارة الطبيب .

الإفرازات البيضاء

يُعرف الإفرازات البيضاء التي قد تراها قبل الدورة الشهرية بالثر الأبيض. إنه مليء بالسوائل والخلايا التي يتم إلقاؤها من المهبل ، وقد تبدو صفراء قليلاً في بعض الأحيان ، ويسمى هذا الجزء من الدورة الشهرية بالطور الأصفر ، عندما يصل هرمون البروجسترون إلى الذروة في جسمك. وعندما يكون الإستروجين هو الهرمون المهيمن فيبدأ الجسم بصرف الهرمون ، ويتحول البروجسترون إلى مخاط أبيض ، وتستخدم بعض النساء تلك الإفرازات كوسيلة لتتبع الخصوبة المحتملة ، وهذا هو المعروف باسم إستراتيجية تنظيم الأسرة أو طريقة الوعي بالخصوبة .

ويعتبر المخاط الرفيع والممتد خصبًا ، لأنه يحدث في وقت قريب من وقت إطلاق البويضة ، ويعتبر الإفرازات السميكة البيضاء مخاطًا لعنق الرحم ، وهذا أمر منطقي لأنك غالبًا ما ترى هذا النوع من المخاط في فترة عدم الخصوبة بين الإباضة وبداية الدورة الشهرية ، وبغض النظر عن اللون أو الملمس فإن الإفرازات البيضاء تحافظ على أنسجة المهبل في حالة صحية ، وطالما أن هذا التصريف لا يصاحبه أعراض مثل الألم أو الحكة أو الاحمرار ، فهو يعتبر طبيعيًا.

أسباب ظهور الافرازات البيضاء

تشمل الأسباب المحتملة للإفرازات البيضاء قبل الدورة الشهرية :

–أداء الجهاز التناسلي الطبيعي: فالإفرازات البيضاء قبل الدورة الشهرية هي جزء طبيعي من الدورة الشهرية ، ويطلق على هذه المرحلة من دورتك “مخاط البيض الأبيض egg white mucus ” بسبب قوامه الرفيع والمطاط والزلق. هذا الإفراز هو أيضًا عديم الرائحة .

–تحديد النسل : يغير تنظيم النسل مستويات هرمونك ، مما قد يؤدي إلى زيادة إفرازاتك. هذا هو التأثير الجانبي الطبيعي لتحديد النسل الهرموني .

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–الحمل: الإفراز قبل أن يُفترض أن تحدث على دورتك الشهرية فيمكن أن يكون علامة مبكرة على الحمل ، ولكنه عادة ما يكون أكثر سمكا وأكثر من الإفرازات العادية .

–العدوى التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي : ومن الأمراض المنقولة جنسيًا : السيلان ، الكلاميديا ، و المشعرات المهبلية وعلى الأرجح تسبب إفرازات ، وإذا كنت مصابًا بمرض السيلان أو الكلاميديا ، فإن الإفرازات ستكون أكثر صفراء وتشبه القيح. ومع ذلك ، فإن هذه الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي غالباً ما تكون بدون أعراض. ومن المحتمل أن تؤدي المشعرات المهبلية إلى ظهور أعراض بما في ذلك إفرازات لها رائحة كريهة وسميكة .

–عدوى الخميرة (داء المبيضات): وتعد عدوى الخميرة شائعة الحدوث ويمكن أن تحدث بدون سبب معروف ، ومع ذلك ، يزيد استخدام المضادات الحيوية من خطر الإصابة بعدوى الخميرة ، ومن المرجح أن يحدث ذلك بشكل كبير قبل موعد الدورة الشهرية. وتكون الإفرازات سميكة وبيضاء وغالبًا ما توصف بأنها تشبه الجبنة ، وعادة ما تسبب عدوى الخميرة الحكة والحرقة في المهبل والفرج .

–التهاب المهبل البكتيري: وهو عدوى تحدث عندما يتغير التوازن الطبيعي للبكتيريا في المهبل ، والسبب غير معروف ، ولكنه مرتبط بالتدخين واستعمال غسول المهبل ، وتكون ولهذه الإفرازات رائحة كريهة ولون أبيض مائل إلى الرمادي .

الإفرازات البيضاء بعد انتهاء الدورة الشهرية

يكون الجفاف شائع في ثلاثة إلى أربعة أيام بعد انتهاء الدورة الشهرية. وبعد ذلك ، قد تواجه ثلاثة إلى خمسة أيام من الإفرازات البيضاء اللزجة وهذا ما يسمى المرحلة الجرابية ، مرحلة تتطور البويضة ، يكون هناك الكثير من الإفرازات الشفافة وتكون شائفة وقت الإباضة وقد يصل مقدارها 30 ضعف الكمية العادية وتكون لزجة ورفيعة وهي مفيدة في نقل الحيوانات المنوية إلى البويضة .

ثم تعود الإفرازات البيضاء في الظهور مرة أخرى عندما يزيد من مستوى هرمون البروجسترون وتنخفض الكمية أثناء الإباضة وتصبح لزجة وسمكية مثل الغراء تقريبًا وتستمر من 11-14 يوم تقريبًا ، وقد لا تظهر الإفرازات مباشرةً قبل الدورة الشهرية في بعض الأحيان قد تشاهد أيضًا إفرازات بنية في الأيام التي تلي فترة الدورة الشهرية. والإفرازات ذو اللون البني تكون عبارة عن دم قديم يخرج من جسمك ، وقد يكون اكتشاف الدم أو الإفرازات البنية في وقت قريب من فترة الدورة الشهرية علامة على التصاق البويضة بجدار الرحم ، وإذا تأخرت الدورة الشهرية فمن الجيد إجراء اختبار الحمل المنزلي.

متى يجب استشارة الطبيب ؟

قد تكون الإفرازات البيضاء طبيعية تمامًا قبل الدورة الشهرية ، ومع ذلك فإن ما يصل إلى ثلاث نساء من أصل أربع نساء يعانين من مشاكل مثل عدوى الخميرة في مرحلة ما خلال حياتهن. وإذا كنت تشك في وجود عدوى الخميرة ، فهناك تدابير يمكنك اتخاذها في المنزل قد تساعدك.

وإذا لم تختف الأعراض بعد أسبوع من العلاج المنزلي عليك زيارة الطبيب لمساعدتك ووضع خطة علاج مناسبة لحالتك.