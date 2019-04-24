انت الان تتابع موضوع الامراض التي يكشفها ” تحليل MCHC ” والمعدلات الطبيعية والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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تحليل MCHC انه اكثر انواع تحليل الدم انتشارا، حيث انه يكون اعتماده على حساب وتقدير كمية الخلايا الموجودة في الدم، و ان تحديد هذه الحسابات في الغالب من خلال أجهزة خاصة تعمل على تحليل مختلف مكونات الدم في أقل من دقيقة .

تحليل الدم الشامل

يعتبر هو اولى الفحوصات التي تؤدي للكشف عن الأمراض ، فهو يعتبر من الاجراءات الروتينية التي يطلبها الاطباء للكشف على الامراض او للاطمئنان على الوضع الصحي للشخص.

هذا الإجراء المخبري يقوم على تحليل عينة من الدم التي يتم سحبها بحقنة مخصصة له وذلك عن طريق الوريد بعد التعقيم والنظافة، فالنتيجة تظهر أجزاء الدم وكذاك مكوناته و ايضا وظيفة كل جزء منه فالطبيب يعرف من خلال الأرقام التي تظهر عما إذا كان الشخص يعاني من مشكلة ما، او ان المعدلات تكون ضمن المستوى المطلوب.

ونجد الأطباء ينصحون الأشخاص الأصحاء بإجراء هذه التحاليل كل ستة أشهر وبشكل دوري للاطمئنان على الصحة العامة وكذلك الكشف المبكر عن أي حالة مرضية قبل ان تفاقم وذلك لان أي خلل قد يؤدي للعديد من الأمراض بداية من الأنيميا البسيطة حتى نصل إلى السرطان

يكشف تحليل الدم الشامل الكثير عن الصحة حيث انه يحدد اذا كان مصاب بميكروبات أو فيروسات او احد الامراض التي من الممكن ان تؤثر سلبا على صحته الجسدية؛ كما يكشف هذا التحليل عن الأمراض المكتسبة والمتوارثة ، او وجود أي نقص في لعناصر الأساسية او الفيتامينات التي يحتاجها الجسم.

فهو يساعد على كشف المثير من النواقص التي يجب معالجتها على وجه السرعة وذلك لاستعادة السلامة والعافية للجسم.

كما ان هذا الفحص يسهم أيضا في تحديد قوة الدم ومدى سرعة تدفقه. فماذا يشتمل تحليل الدم؟

مكونات تحليل صورة الدم الكاملة

يتكون تحليل الدم الكامل قياس عدد من المكونات الرئيسية في الدم وهي كالآتي

عدد خلايا الدم البيضاء (WBC)

هو قياس عدد خلايا الدم البيضاء في حجم الدم، و يختلف المعدل الطبيعي قليلاً بين المختبرات ولكنه بصفة عامة يتراوح ما بين 4300 و 10800 خلايا في كل مليمتر مكعب .

عدد الخلايا الدم الحمراء (RBC)

وهو يشير لعدد خلايا الدم الحمراء في حجم الدم، و يختلف المعدل الطبيعي قليلاً بين المختبرات ولكنه بصفة عامة يتراوح ما بين 4.2-5.9 مليون خلية في كل مليمتر مكعب.

نسبة الهيموجلوبين Hemoglobin

هو يشير لمقدار الهيموجلوبين في حجم الدم، ويعتبر الهيموجلوبين هو جزيء البروتين داخل خلايا الدم الحمراء التي تعطي الدم لونه الأحمر و تحمل الاكسجين و يختلف المعدل الطبيعي له بين الجنسين حيث يكون عند الرجال من 13 إلى 18 جرام لكل ديسيلتر وللنساء و 12 إلى 16.

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الهيماتوكريت (Hematocrit )

وهو يدل على نسبة من حجم خلايا الدم الحمراء لحجم الدم كله و يختلف المعدل الطبيعي له بين الجنسين فيكون عند الرجال من 45٪ إلى 52٪ وعند النساء 37٪ إلى 48٪ .

فعند وجود نقص في نسبة الهيموجلوبين او عدد الخلايا الحمراء في الدم عن المعدل الطبيعي فهذا يدل على وجود أنيميا ولكن عند وجود زيادة في هذه النسب عن المعدل الطبيعي فهذا يدل على وجود مشاكل في القلب أو الكبد .

حجم الكرية الوسطى

فهو يعب القيمة المحسوبة المستمدة من الهيماتوكريت وكذلك عدد الخلايا الحمراء و يكون المعدل الطبيعي له ما بين 80 و 100 فيمتوليتر.

كمية وتركيز الهيموجلوبين الوسطى للكرية

فكمية الهيموجلوبين تكون معدلها الطبيعي من 27 الى 32 بيكوجرام، اما المعدل الطبيعي لتركيز الهيموجلوبين يكون 32% الى 36%.

عدد الصفائح الدموية

يكون المعدل الطبيعي لعدد الصفائح الدموية يكون مختلف بين المختبرات ولكن يكون في حدود 150000 الى 400000 لكل مليميتر مكعب.

واذا كان هناك وجود زيادة في عددها فيكون هناك مشكلة في نخاع العظام، او وجود نقص حديد او التهابات شديدة في العظام.

اما اذا كان هناك نقص في عدد الصفائح فهذا يدل على وجود نزيف لفترات طويلة.

اهم الاجراءات قبل اجراء تحليل صورة الدم الكاملة

يكون الامر طبيعي عند هذا التحليل فلا يوجد أي ضوابط لإجرائه ، فمن الممكن الاكل والشرب ، طالما لا يلزم لإجراء هذا التحليل أي فحوصات كتحليل السكر بالدمن الذي يلزم الصيام.

العوامل التي تؤثر على صحة نتائج التحليل

– ان يقوم الشخص بتناول بعض الأدوية التي تكون سبب انخفاض نسبة الصفائح بالدم مثل بعض المضادات الحيوية والكورتيزون و العلاج الكيماوي ومدرات البول.

– وجود زيادة كبيرة في معدل كريات الدم البيضاء او ارتفاع نسبة الدهون الثلاثية بالدم قد يكون سبب في ارتفاع خاطئ في نسبة الهيموجلوبين بالدم .

– قد يسبب وجود تضخم بالطحال في نقص في عدد الصفائح الدموية أو كريات الدم البيضاء بالدم .

– كذلك من الطبيعي ان الحمل يكون سبب في ارتفاع عدد كريات الدم البيضاء وانخفاض عدد كريات الدم الحمراء .

– عدم ازالة الرباط المرن وتركه ضاغط لفترات طويلة على الوريد وذلك قبل سحب العينة .